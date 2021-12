Chi è Laura Freddi, nuova opinionista del GF Vip: età, figli, marito

Chi è Laura Freddi, nuova opinionista del Grande Fratello Vip? La showgirl e conduttrice italiana sostituisce temporaneamente Sonia Bruganelli, che si è concessa una breve vacanza. Scopriamo di più su Laura Freddi: quanti anni ha? Ha figli? Chi è suo marito?

Chi è Laura Freddi, vita e carriera

Laura Freddi ha 49 anni ed è nata a Roma il 19 Maggio 1972. La showgirl ha raggiunto il successo negli anni ’90, grazie alla trasmissione Non è la Rai e al suo periodo nel ruolo di velina di Striscia la Notizia.

In entrambe le occasioni, Laura Freddi ha lavorato al fianco di Miriana Trevisan, attuale concorrente del GF Vip.

In quegli anni, la showgirl conquista la televisione, partecipando a tantissime trasmissioni. Presenta il Festivalbar ’95 insieme ad Amadeus e Federica Panicucci. Nel 1996, invece, lavora al fianco di Gerry Scotti e Natalia Estrada nel gioco televisivo Il Quizzone. Presenta il quiz di Canale 5 altre due volte: nel 1997, sempre insieme a Gerry Scotti, e nel 1998, con Amadeus.

Dal 1999 al 2001 presenta diverse puntate di Circo Massimo, programma circense settimanale di Rai 3. La sua lunga carriera continua anche negli anni 2000, durante i quali lavora a Buona Domenica e Zelig Tour e si cimenta come conduttrice radiofonica. Presenta inoltre moltissimi eventi di moda, cinema e concerti. Nel 2015 partecipa come concorrente al Tale e Quale Show mentre nel 2016 entra nella casa del Grande Fratello, durante la prima edizione “Vip”. Arriva a un passo dalla puntata finale, ottenendo il quinto posto.

Vita privata: ha figli? Chi è suo marito?

Dal 199o al 1995, Laura Freddi ha avuto una relazione con Paolo Bonolis, con il quale ha anche condotto il varietà estivo Belli freschi. Dal 2006 al 2008 è stata sposata con l’imprenditore Claudio Casavecchia. Attualmente, la showgirl è fidanzata con Leonardo D’Amico, con il quale ha avuto una figlia, la piccola Ginevra, nata nel 2018. “Ginevra mi ha cambiata” -racconta Laura Freddi- “mi mancava un pezzettino, una donna senza un figlio si può realizzare, ma per me è stato un regalo e adesso me la godo tutta.

Tutta la mia vita è cambiata, è come vedere un film bianco e nero che poi diventa a colori”.

Leonardo è nato nel 1973 ed è un ex atleta: in passato, infatti, era un giocatore di beach volley. Adesso è un famoso fisioterapista e ha lavorato in questo ruolo anche per la Nazionale italiana di beach volley. Laura e Leonardo si sono conosciuti nel 2013 proprio per la comune passione per la pallavolo. Il loro amore è molto forte e non manca molto perché arrivi anche il matrimonio, come racconta la stessa showgirl in un post sul suo seguitissimo profilo Instagram: “Il nostro padre spirituale ci ha dato una tiratina di orecchie e così, davanti a questo parroco, abbiamo fatto la promessa di matrimonio e appena la bambina sarà in grado di portare le fedi all’altare ci sposeremo“.