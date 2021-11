Sanremo 2022, Alessia Marcuzzi sarà co-conduttrice di Amadeus? E Fiorello?

Sanremo 2022, Marcuzzi potrebbe ritornare alla Rai dopo tantissimi anni come spalla di Amadeus. In dubbio Fiorello.

Sanremo 2022, Marcuzzi: la presentatrice dopo Le Iene potrebbe prendere parte alla kermesse musicale su Rai 1 al fianco di Amadeus. I rumors mettono in dubbio al presenza addirittura di Fiorello.

Alessia Marcuzzi sarà la co-conduttrice con Amadeus?

Alessia Marcuzzi è in lizza per affiancare Amadeus alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2022. A rivelare l’indiscrezione è il settimanale Chi, secondo cui la presentatrice starebbe discutendo degli ultimi dettagli contrattuali. Si parla di 3 serate su 5.

Alessia Marcuzzi tornerebbe in Rai 28 anni dopo aver condotto Il Grande Gioco dell’Oca con Gigi Sabani su Rai2. Amadeus e Alessia hanno già lavorato insieme ai tempi del Festivalbar su Italia 1, nel 1996 e nel 1997. Dopo Le Iene, Marcuzzi ha deciso di prendersi una pausa e di dedicarsi alla famiglia.

LEGGI ANCHE: Festival di Sanremo, sparisce la categoria delle nuove proposte

Sanremo 2022, Fiorello non ci sarà?

Fiorello non ancora decisa la sua presenza come spalla di Amadeus a Sanremo 2022. C’è anche attesa che Amadeus comunichi la lista di interpreti e canzoni in gara che verrà annunciata durante la serata del 15 dicembre, data della finale del Sanremo Giovani, ovviamente in diretta su Rai1. Il direttore artistico sta cercando di convincere il cantante Lorenzo Jovanotti come ospite.

Sanremo 2022 partirà il 1 febbraio, con Gianni Morandi probabilmente, parola di TvBlog, pronto a tornare in gara 50 anni dopo la sua prima partecipazione. Intanto, tra le varie ipotesi si parla anche di Roberto Benigni come spalla comica al fianco di Amadeus.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2022: date, conduttori, cantanti, biglietti