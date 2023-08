Diletta Leotta ha partorito: è nata Aria. Primo post social di benvenuto

Diletta Leotta ha partorito la piccola Aria nel giorno del suo compleanno. Primi scatti pubblicati sui social per l'annuncio della nascita.

Diletta Leotta ha partorito all’ospedale San Raffaele di Milano la piccola Aria, il nome che lei e il compagno Karius hanno scelto per la figlia. Le immagini sono state pubblicate dopo il parto sui social con tanti messaggi di affetto dalle amiche e colleghe vip. Inizia così la nuova vita insieme in tre per il portiere del Newcastle e la conduttrice di Dazn a pochi giorni dall’inizio del Campionato di Serie A.

Diletta Leotta ha partorito: è nata Aria

Diletta Leotta ha partorito e la figlia di nome Aria è nata all’Ospedale San Raffaele alle 8:47 di mercoledì 16 agosto. Il nome è stato reso noto solo dopo la nascita della piccola dal momento che la presentatrice aveva dichiarato che “l’avrebbe scelto solo nel momento in cui l’avesse vista e stretta fra la braccia”.

Tanti i messaggi delle amiche vip della presentatrice alla quale non è mancato il tanto affetto che è arrivato in giornata dopo la nascita. Chiara Ferragni ha scritto “congratulazioni baby”, seguito da tre cuori, mentre un’emoticon con la lacrimuccia e la scritta “amore” è il messaggio di Elodie. Benvenuta ad Aria da parte di Elettra Lamborghini, mentre Federica Pellegrini ha commentato con emoticon a forma di cuore.

Primo post social di benvenuto

Subito dopo la nascita, è arrivato anche il primo post sui social con alcune immagini che ritraggono la nuova famiglia insieme. C’è anche il compagno della conduttrice Karius con una torta in mano. “Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria – ha scritto la Leotta -. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere”. Il 16 agosto è anche il compleanno della Leotta che dunque festeggia due volte e in modo speciale anche i suoi anni, lei che è classe 1991. Tanti infatti sono stati anche gli auguri di buon compleanno che sono giunti sui social alla conduttrice.