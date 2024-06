Zest, l’Intelligenza Artificiale “Made in Italy” in scena al Demo Day Dimagic Mind

Appuntamento con la tecnologia del presente e del futuro presso il Milano Luiss Hub, dove si è svolto il Demo Day di Magic Mind, l’evento conclusivo dell’ultima edizione del programma di accelerazione “Made in Italy” dedicato alle startup che sviluppano soluzioni innovative basate sull’Intelligenza Artificiale.

Lanciato da Zest, player dell’innovazione leader in Italia nato dalla fusione di Digital Magics con LVenture Group, assieme a Fondazione Compagnia di San Paolo, il Demo Day di Magic Mind ha visto presentare a una platea di investitori e rappresentanti delle corporate le sette startup accelerate dalla seconda edizione, con soluzioni di Intelligenza Artificiale in grado di abilitare la trasformazione di settori come la sanità, il fintech, il fashion, nonché di ambiti come la relazione con i clienti e la gestione automatizzata ed efficiente dei processi interni e di gestione della conoscenza.



Zest: fondamentale investire in startup AI per il progresso del Paese

Le startup stanno giocando un ruolo cruciale nello sviluppo dell’Intelligenza Artificiale, rappresentando, per oltre il 40%, la fonte di innovazione e progresso tecnologico dell’industria tradizionale (McKinsey). Un potenziale legato alla collaborazione e sperimentazione tra startup e aziende intercettato da Magic Mind, che vede la partecipazione al programma di un network di partner di rilievo, tra cui Amazon Web Services, Credem, Dentons, Exprivia, IBM, InfoCamere, Reale Mutua Assicurazioni, Tecnomat, Gruppo SCAI, Fondazione Bruno Kessler, Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale e Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice.

Gli investimenti globali in startup AI hanno superato i 75 miliardi di dollari nel 2023 (CB Insights), trainati dallo sviluppo dell’AI generativa, e nella regione EMEA la spesa delle aziende per sviluppare o adottare strumenti di IA crescerà del 61% nel 2024. L’Italia è, insieme all’Olanda, il Paese che più di altri investirà in tal senso, con il 68%.

Imbesi (Zest): “Magic Mind alla guida di una rivoluzione industriale”

Nonostante il ritardo del nostro Paese nell’adozione e sviluppo di LLM, si stanno aprendo opportunità uniche per eccellere nel settore applicativo dell’AI, specialmente in settori come quello finanziario, della sanità e dell’automotive. Per farlo, è cruciale investire in team competenti e diversificati, collaborando con università e centri di ricerca per guidare questa trasformazione. Magic Mind, il primo programma di accelerazione orientato a sviluppare casi industriali, creando terreno fertile per la collaborazione tra startup e imprese, ha l’ambizione di guidare questa la rivoluzione industriale.



“Magic Mind vuole essere il catalizzatore per la trasformazione del tessuto imprenditoriale, grazie

al potenziale delle soluzioni di Intelligenza Artificiale sviluppate dalle startup accelerate e al

contributo dei corporate partner,” ha dichiarato Maria Imbesi, Program Director di Magic Mind e

Portfolio Manager di Zest. “Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti dalle startup accelerate e di

supportare i loro ambiziosi obiettivi di crescita, che potranno generare un impatto importante per

l’ecosistema dell’innovazione“.

Le sette startup del Demo Day di Magic Mind

Selezionate tra oltre 350 candidature, di cui il 38% provenienti dall’estero, le sette startup

presentate durante il Demo Day di Magic Mind sono:



AI Chat, startup che fornisce strumenti di comunicazione basati su chatbot intelligenti, migliorando

l’interazione interna ed esterna delle aziende;



Withless , soluzione Software as a Service (SaaS) che elimina le spese inutili per software aziendali

attraverso un’unica dashboard centralizzata in grado di ridurre l’effort operativo e ablitando l’uso

di carte aziendale con moduli Large Language Models (LLM) integrati per il controllo delle spese;

Hippocraticum AI, startup che integra Natural Language Process (NLP) avanzato e analisi dei dati

per trascrivere consultazioni e sintetizzare note cliniche in tempo reale, migliorando notevolmente

l’efficienza e la precisione clinica;



One.check, piattaforma per la prenotazione facile e sicura di appuntamenti medici e test diagnostici

in tutta Italia;



Shootify, startup che permette la creazione di shooting fotografici professionali per la moda

partendo da semplici foto dei capi, utilizzando l’IA generativa;



Syeew, software innovativo che semplifica la gestione dei dati aziendali, trasformandoli in icone e

indicatori di facile comprensione;



Tiledesk, piattaforma “No-Code” per la creazione di chatbot che migliorano l’interazione con i clienti

e i processi interni.