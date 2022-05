Leonardo D’Amico, chi è il futuro marito di Laura Freddi?

Chi è Leonardo D’Amico, futuro marito di Laura Freddi? Il compagno della showgirl e opinionista è al suo fianco dal 2013, quando l’ha conosciuta grazie ad una passione comune…Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Leonardo D’Amico, futuro marito di Laura Freddi: vita, carriera, curiosità

Nato a Roma nel 1973, Leonardo D’Amico è l’attuale compagno della showgirl e opinionista televisiva Laura Freddi. Ha 49 anni ed è un ex atleta, in passato infatti era un giocatore di beach volley.

Oggi è un fisioterapista sportivo di successo ed è rimasto nel mondo dello sport professionistico. Lavora infatti per la Nazionale Italiana di Beach Volley. Non è molto attivo sui social, anzi, preferisce mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata e tenersi lontano dai riflettori.

Vita privata, la storia d’amore con Laura: matrimonio in arrivo?

Laura e Leonardo si sono conosciuti nel 2013 proprio per la comune passione per la pallavolo. La coppia sta insieme da allora ed è innamoratissima.

Nel 2018, i due hanno avuto una figlia, la piccola Ginevra. L’amore tra Leonardo e Laura è molto forte e non manca molto perché arrivi anche il matrimonio, come racconta la stessa showgirl in un post sul suo seguitissimo profilo Instagram: “Il nostro padre spirituale ci ha dato una tiratina di orecchie e così, davanti a questo parroco, abbiamo fatto la promessa di matrimonio e appena la bambina sarà in grado di portare le fedi all’altare ci sposeremo“.

La coppia aveva programmato le nozze per lo scorso ottobre, ma la pandemia ha messo loro i bastoni tra le ruote. In un’intervista al settimanale Nuovo, Laura Freddi ha spiegato che manca poco: “Io e Leonardo avevamo programmato le nozze per ottobre, ma abbiamo dovuto rimandare il tutto a data da destinarsi a causa della pandemia. Sogno il matrimonio in chiesa con mia figlia che ci porta le fedi: un’emozione che spero di vivere presto.

Per questo voglio che sia una gran festa con tanti invitati quella che faremo il prossimo anno”.