Passeggiata urbana in CityLife: l’appuntamento di Fondazione Fiera Milano il 15 aprile

Martedì 15 aprile, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana, Fondazione Fiera Milano propone un appuntamento con le “Passeggiate Urbane – Dalla Fiera Campionaria, a CityLife, a…”, per meglio conoscere una zona di Milano che fin dall’inizio del secolo scorso è stata una delle più importanti e conosciute della città.

Quando CityLife era la Fiera Campionaria…

Oggi una parte della zona ovest di Milano è conosciuta soprattutto per le torri di Hadid, Libeskind e Isozaki. Ma fino al 2005 questi stessi terreni hanno ospitato per oltre ottant’anni la Fiera più importante d’Italia e una delle maggiori al mondo. Nata come “Campionaria” si è poi evoluta nella sede ideale per oltre 50 mostre specializzate durante tutto il corso dell’anno. Grazie alla “passeggiata” del prossimo 15 aprile, organizzata in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, si potrà apprendere aneddoti, curiosità e anche qualche “stranezza” di quella che per tanti è rimasta “La zona Fiera”.

Sarà possibile scoprire alcune vere e proprie “chicche” che raccontano il passato, il presente e il futuro di un’area da sempre destinata ad essere uno dei motori dell’economia non solo milanese. L’appuntamento è per il 15 aprile alle 10.30 in largo Domodossola, 1 davanti all’ingresso della Palazzina degli Orafi. L’incontro, della durata di circa due ore, è gratuito. Ma è fondamentale prenotarsi alla mail [email protected].