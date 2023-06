Gigi-Uno come te Ancora insieme: scaletta, cantanti, ospiti e dove vedere il concerto in tv

Gigi-Uno come te Ancora insieme è lo show musicale del cantante Gigi D'Alessio che porta amici e la sua musica in tv da Napoli.

Gigi-Uno come te Ancora insieme è lo show musicale con protagonista assoluto Gigi D’Alessio che accoglie sul palco di piazza Plebiscito a Napoli tanti amici, colleghi e super ospiti per una serata trasmessa anche in televisione, streaming e radio.

La Rai presenta con queste parole lo show Gigi-Uno come te Ancora insieme che arriva in tv: “Grande serata evento da Piazza del Plebiscito a Napoli. Al centro della scena, Gigi D’Alessio che accoglie sul palco amici, artisti di tutte le età e di tutti i generi di spettacolo, per cantare i suoi successi musicali e per raccontare storie ed emozioni di tutta una vita… non solo artistica”. Gigi D’Alessio dopo un ciclo di cinque serate di concerti nella città di Napoli, arriva con il suo show televisivo.

Gigi-Uno come te Ancora insieme: scaletta, cantanti e ospiti

Sul palco di piazza del Plebiscito insieme al cantante diversi colleghi e ospiti speciali: Max Pezzali, Pio e Amedeo, Tananai, Serena Rossi, Geolier, Alessandro Siani, Clementino, Alex Britti, Nino D’angelo, Ciccio Merolla, solo per citarne alcuni. Tra le canzoni delle suo ricco repertorio di 30 anni di carriera che sicuramente non mancheranno troviamo:

Non Mollare Mai

Quanti Amori con Eros Ramazzotti

Un’Emozione Per Sempre con Eros Ramazzotti

Più Bella Cosa con Eros Ramazzotti

Omaggio a Carosone con Fiorello

Como Suena El Corazon con Fiorello

L’ammore con Fiorella Mannoia

Quello Che Le Donne Non Dicono con Fiorella Mannoia

Sei Importante

Una Notte Al Telefono

Un Nuovo Bacio

Non Dirgli Mai

No Vale La Pena Enamorarse con Vanessa Incontrada

Le Mani

Annarè

Un Cuore Malato con Alessandra Amoroso

Quello Che Fa Male – LDA

Si Turnasse A Nascere con Alessandro Siani

16 Marzo con Achille Lauro

Mon Amour con Achille Lauro

Stefano De Martino e Andrea Delogu

Come Me con Luchè

Napule – duetto virtuale con Lucio Dalla

‘O Posto D’Annarè

Guagliuncè

Comme Si Femmina con Rosario Miraggio

Sotto Le Lenzuola con Rosario Miraggio

30 Canzoni con Rosario Miraggio

Guagliune con Enzo Dogg, Ivan Granatino, Lele Blade, Samurai Jay

Como Suena El Corazon con Clementino

Buongiorno con G-Crew

Napule è – omaggio a Pino Daniele

Dove vedere il concerto in tv

L’evento musicale speciale va in onda oggi, 1° giugno 2023, dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è visibile anche – in live streaming e on demand – sulla piattaforma RaiPlay. La serata è trasmessa in simulcast anche da Rai Radio2, con il commento di Ema Stokholma, voce ufficiale dell’evento.