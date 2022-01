Perché Serena Bortone porta la mascherina a “Oggi è un altro giorno”

Perchè Serena Bortone, conduttrice di “Oggi è un altro giorno”, conduce il programma con la mascherina? La domanda ha fatto il giro del web.

Le nuove regole anti-Covid previste dal governo fanno irruzione anche in televisione, che a queste regole non fa eccezione. Il caso di Serena Bortone però, che indossa una mascherina ffp2 durante la conduzione del programma, fa molto parlare.

Il motivo? Lo ha spiegato la stessa Serena Bortone. “ Sono stata a contatto con una persona positiva – ha spiegato – che indossava tutti i dispositivi di protezione e anche in modo molto severo. Per cautela verso l’ambiente di lavoro, però, abbiamo optato per questa soluzione”.

Il caso di Serena Bortone, dunque, rientra in quei casi in cui è prevista l’autosorveglianza. Per i vaccinati con la dose booster, infatti, o per chi ha terminato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni il Governo ha stabilito norme per questi soggetti.

In caso di contatti con persone positive, nello specifico, è possibile muoversi liberamente a patto che indossino costantemente la mascherina ffp2 fino al decimo giorno successivo al contatto. Il tutto a patto che non compaiano sintomi riconducibili al Covid (in quel caso diventa invece obbligatorio effettuare un tampone). L’altra opzione all’autosorveglianza con mascherina ffp2 è l’isolamento fiduciario.