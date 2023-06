Oroscopo settimanale Paolo Fox 26 giugno-2 luglio, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Paolo Fox, le previsioni dal 26 giugno al 2 luglio per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro tra la fine di giugno e i primi di luglio? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo della Rai.

Paolo Fox, ecco l’oroscopo settimanale dal 26 giugno al 2 luglio, le previsioni per tutti i segni

L’estate è sempre più calda, ma gli appassionati di astrologia hanno lo sguardo rivolto al futuro. Cosa prevede la lettura delle stelle di Paolo Fox nei prossimi giorni? Quali sfide e quali fortune ci aspettano verso la fine di giugno? Cosa cambierà con l’inizio di luglio? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo de I Fatti Vostri per la prossima settimana. Scopriamo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox: cosa ci riserva il futuro dal 26 giugno al 2 luglio?

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox Luglio 2023: previsioni segno per segno

Ariete, le previsioni settimanali di Paolo Fox 26 giugno-2 luglio

Settimana elettrizzante in arrivo per i nati nell’Ariete. Vi aspettano sfide e scontri dietro ogni angolo, verrete messi costantemente alla prova. Se da un lato non avrete tempo di annoiarvi, dall’altro potreste essere costretti a prendere decisioni difficili. Non avrete tempo di rimandare la questione a più tardi, serve una risposta decisa ora o mai più.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Toro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 26 giugno-2 luglio

Si va avanti un mattone alla volta in casa dei nati nel Toro. Avete progetti a lungo termine e la pazienza e la vostra migliore alleata. Non perdete la fiducia se non vedete progressi immediati, continuate a lavorare per i vostri obiettivi. Occhio al portafogli, alcune spese impreviste potrebbero rallentarvi ancora di più: evitate i rischi inutili.

Gemelli, le previsioni settimanali di Paolo Fox 26 giugno-2 luglio

I nati nei Gemelli sono sul piede di guerra. Avete gli occhi fissi sull’obiettivo e gli astri sono pronti a supportarvi fino alla meta. Attenzione, però, a non pestare troppi piedi. Muovetevi con cautela senza crearvi nemici, c’è chi è pronto a sgambettarvi alla prima occasione. Chi ha una relazione in crisi farà bene a cercare un po’ di spazio per riflettere al meglio sul da farsi, bando all’emotività.

Cancro, le previsioni settimanali di Paolo Fox 26 giugno-2 luglio

La stanchezza travolge i nati nel Cancro. I ritmi lavorativi vi sfiancano e il calore estivo non vi aiuta affatto. Nei prossimi giorni si preannuncia un periodo più rilassato, che vi consentirà di ricaricare un po’ le batterie. Avrete occasioni per rivalutare la vostra situazione professionale, a patto di tenere d’occhio i vostri limiti: non caricate ancora più peso sulle vostre spalle.

Leone, le previsioni settimanali di Paolo Fox 26 giugno-2 luglio

I nati nel Leone ne hanno abbastanza di seguire i binari. Volete mettere da parte i pregiudizi su cosa sia giusto fare e seguire un po’ l’istinto, cercare nuove verità in luoghi ignoti. Fate buon viso a cattivo gioco per ora, cercate l’occasione giusta per ribellarvi silenziosamente. Il cuore traballa un po’ a fine giugno ma la tempesta è solo passeggera, abbiate fiducia nel vostro partner.

Vergine, le previsioni settimanali di Paolo Fox 26 giugno-2 luglio

Momenti memorabili in arrivo per i nati nella Vergine. La fine di giugno vi regala incontri eccitanti e inediti, pronti a cambiare in meglio la vostra estate. Tra le nuove persone in arrivo nella vostra vita potrebbe esserci qualcuno di speciale, che sia la persona giusta con cui creare un futuro? Tenete il cuore a freno, non fate il passo più lungo della gamba. Godetevi il momento, ci sarà tempo per fare progetti.

Bilancia, le previsioni settimanali di Paolo Fox 26 giugno-2 luglio

Una nube di nervosismo aleggia sui nati nella Bilancia. L’influenza negativa degli astri vi rende nervosi, a tratti rissosi. Sarà facile trascinarvi in discussioni futili, sembra che tutti siano in grado di pigiare i tasti sbagliati con voi. Avete bisogno di passare un po’ di tempo da soli. Prendetevi una pausa dagli altri e cercate di tornare in pace con voi stessi: qual è la causa di questo nervosismo?

Scorpione, le previsioni settimanali di Paolo Fox 26 giugno-2 luglio

I nati nello Scorpione devono imparare a uscire dal proprio guscio. Cercate di essere più aperti e comprensivi con chi vi circonda, senza pretendere che tutto vada sempre come dite voi. Nei prossimi giorni potreste avere alcune interessanti chance amorose, la vostra eccessiva diffidenza rischia di farle fallire. Aprite un piccolo spiraglio per l’amore.

Sagittario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 26 giugno-2 luglio

Il cielo dona forza ai nati nel Sagittario. Tanti monti da scalare nei prossimi giorni, tante occasioni per dimostrare quanto valete una volta per tutte. Gli astri tirano su con una carica di determinazione e audacia, ma potrebbe non bastare senza qualche sacrificio. Qualcosa vi trattiene e vi impedisce di fare il balzo finale, è il momento di fare una scelta.

Capricorno, le previsioni settimanali di Paolo Fox 26 giugno-2 luglio

Fulmini e saette nel privato per i nati nel Capricorno. Non tutto sembra andare per il verso giusto in famiglia e in amore, alcune vecchie tensioni si riaccendono facilmente. Armatevi di pazienza e preparatevi a fare da paciere, non buttate benzina sul fuoco. Cercate supporto anche all’esterno del nucleo familiare, non tenetevi tutto dentro.

Acquario, le previsioni settimanali di Paolo Fox 26 giugno-2 luglio

Discussioni e ripicche nel futuro dei nati nell’Acquario. Ogni occasione sembra buona per rivangare il passato, gli scontri continui vi rendono impossibile fare progressi concreti, sia in privato che in ufficio. I soldi sembrano non bastare mai e le pratiche si accumulano, avete bisogno di una mano in più e di un momento di semplice pausa. Stringete i denti, luglio andrà un po’ meglio.

Pesci, le previsioni settimanali di Paolo Fox 26 giugno-2 luglio

Occhi aperti, cari nati nei Pesci. Sulla vostra strada potreste beccare l’occasione giusta per scalare le gerarchie in ufficio. Sta a voi muovervi nel modo giusto per sfruttarla al meglio, la fortuna aiuta gli audaci. Gli astri vi sorridono, non è il momento di sprecar tempo ciondolando. In amore, stop ai compromessi: ignorate i ricordi troppo dolci, tenete a mente perché avete deciso di andare avanti.