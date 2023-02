Sanremo 2023, Fedez contro Anna Oxa e durante l’esibizione con gli Articolo 31 messaggio alla Meloni

Sanremo 2023, Fedez si è scagliato contro Anna Oxa. Il rapper ha confessato un cattivo comportamento della cantante che in questi giorni è già finita al centro di altre polemiche. Intanto, Fedez e gli Articolo 31 hanno mandato un messaggio a Giorgia Meloni.

Sanremo 2023, Fedez contro Anna Oxa

Fedez si è scagliato contro Anna Oxa. Non finiscono le polemiche tra i cantanti in questo 73esimo Festival di Sanremo. Il rapper durante una diretta Instagram con Trash Italiano al termine della sua esibizione all’Ariston insieme agli Articolo 31 Fedez ha, infatti, confessato un qualcosa avvenuto tra lui e la cantante. «È stata veramente maleducata. Avrei voluto dirle qualcosa, poi l’ho vista e ho lasciato perdere», ha detto Fedez prima di entrare nel merito. «C’era una scaletta e la stavamo tutti rispettando. È arrivata lei e, senza dire niente, ha saltato la fila. È stata davvero molto maleducata: a me non frega niente di chi sei, puoi essere anche David Bowie, ma devi avere rispetto per le persone che lavorano».

FEDEZ IN DIRETTA DICE CHE ANNA OXA ALLE PROVE È STATA MALEDUCATA PERCHÉ HA SUPERATO TUTTI SU VOLA CON L’ENNESIMO DRAMA #Sanremo2023pic.twitter.com/Fa60gRT7ji — ¥le 💐 | sanremo era (@yleniaindenial1) February 10, 2023

Durante l’esibizione con gli Articolo 31 messaggio alla Meloni

Fedez si è esibito nella serata dei duetti e delle cover con gli Aritcolo 31 cantando alcuni successi dei primi anni duemila come Domani smetto, Spirale ovale e ovviamente anche Ohi Maria. Cantando l’ultimo brano, i componenti degli Articolo 31 e Fedez hanno gridato: “Giorgia, legalizzala“. Il riferimento alla cannabis è chiara, ed è una battaglia che J-Ax sostiene da anni. Fratelli d’Italia si è spesso espressa contro la liberalizzazione delle droghe leggere, anche durante la proposta di referendum del 2021.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2023, ultima serata: scaletta dei cantanti, ospiti e co-conduttrice