Golden Globe 2024, i film e gli attori premiati: l’Italia delude

Golden Globe 2024: si è svolta la cerimonia per la consegna dei premi e riconoscimenti al Cinema americano e straniero.

Golden Globe 2024: ecco tutti i riconoscimenti e premi divisi per categoria per quella che è la cerimonia che apre la strada agli Oscar 2024, tanti ambiti a Hollywood.

Golden Globe 2024, i film e gli attori premiati

Nella serata del 7 gennaio al Beverly Hills Hotel a Los Angeles si sono svolti i Golden Globe, la cerimonia di premiazione dei riconoscimenti dedicati al cinema e alle serie tv assegnati dalla stampa estera di Hollywood. A portare a casa il maggior numero di statuette, 5, è stato Oppenheimer di Christopher Nolan. Ecco tutti i premi per categoria:

Miglior film drammatico: Oppenheimer

Miglior film comico o musical: Povere creature

Miglior regia di film: Christopher Nolan, Oppenheimer

Miglior sceneggiatura di film: Anatomia di una caduta

Miglior risultato al botteghino: Barbie

Miglior attore in un film drammatico: Cillian Murphy, Oppenheimer

Miglior attrice in un film drammatico: Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon

Miglior attore in un film comico o musical: Paul Giamatti, The Holdovers

Miglior attrice in un film comico o musical: Emma Stone, Povere creature

Miglior attrice non protagonista in un film: Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

Miglior attore non protagonista in un film: Robert Downey, Jr., Oppenheimer

Miglior film d’animazione: Il ragazzo e l’airone

Miglior film straniero: Anatomia di una caduta

Miglior colonna sonora originale di un film: Oppenheimer

Migliore canzone di un film: “What Was I Made For?”, Barbie

Miglior serie comica: The Bear

Miglior serie drammatica: Succession

Miglior attrice in una serie drammatica: Sarah Snook, Succession

Miglior attore in una serie drammatica: Kieran Culkin, Succession

Miglior attore in una serie comica: Jeremy Allen White, The Bear

Migliore attrice in una serie comica: Ayo Edebiri, The Bear

Miglior miniserie o film tv: Beef

Miglior attore in una miniserie o film tv: Steven Yeun, Beef

Miglior attrice in una miniserie o film tv: Ali Wong, Beef

Miglior attrice non protagonista in una serie tv: Elizabeth Debicki, The Crown

Miglior attore non protagonista in una serie tv: Matthew MacFadyen, Succession

Miglior stand-up comedy: Ricky Gervais

L’Italia delude

C’è tanta delusione per l’Italia con il film “Io capitano” di Matteo Garrone che è stato battuto da “Anatomia di una caduta” nella categoria dei film non in lingua inglese.