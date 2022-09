Tra Flavia Vento e Francesco Totti c’è davvero stato un flirt? Dopo tantissimi anni da quello scoop che aveva tanto fatto parlare, Fabrizio Corona torna sull’argomento e si torna a parlare di quell’episodio che tanto aveva fatto discutere le cronache rosa.

Flavia Vento e Francesco Totti, quel “flirt” del 2005 era reale?

Per cercare di capire la vicenda bisogna tornare al lontano 2005, anno in cui Ilary Blasi e Totti si sono sposati.

La coppia era già il simbolo di Roma e l’allora valletta di Passaparola era al terzo mese di gravidanza. In quel periodo però, su Gente, uscì l’intervista scandalo di Flavia Vento che confessava una notte di passione con Francesco Totti nella sua casa all’Eur a seguito di una serata. Dichiarazioni che la Vento aveva fatto su impulso di Fabrizio Corona, che tra l’altro non sono mai state smentite.

Ilary era stata tradita da Totti nel 2005?

Ripercorrendo poi la vicenda, il fratello di Francesco Totti, a quel che si dice, pagò 50mila per non fare uscire una seconda parte dell’intervista e delle presunte foto che avrebbe confermato il tradimento di Totti. Su questa parte della storia, però, Flavia Vento ha sempre detto che non aveva altro da aggiungere. Oggi, dopo lo rottura tra Totti e Ilary, si torna a guardare con occhi diversi a quello scoop di Fabrizio Corona: era forse vero che Francesco Totti e Flavia Vento erano stati insieme quando Ilary era incinta del primo figlio?