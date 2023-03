Milano, lite degenera: arrestato ragazzo di 28 anni

La città della moda riserva sempre tante sorprese. Tra le ultime notizie di cronaca di Milano si parla di una lite che, degenerando, si è risolta nel sangue. L’evento ha scosso tutti e ha portato un 28enne ad essere arrestato.

L’accusa è quella di tentato omicidio ai danni di un ragazzo poco più grande di lui.

Lite a Milano: arrestato un 28enne

È accaduto a Milano nei pressi della stazione centrale, in prossimità di piazza Duca d’Aosta, Martedì 21 Marzo, giorno che aveva regalato importanti eventi. Come la manifestazione contro la mafia e l’inaugurazione del nuovo parco a CityLife. Intorno alle ore 23:30 quella che sembrava una lite si è immediatamente trasformata in un “massacro”, risoltosi con il sangue.

Dalle parole ai fatti, visto che il 28enne gambiano, dopo una discussione, si è scagliato selvaggiamente contro la vittima, un ragazzo di 31 anni, infliggendogli numerose ferite. Lo ha infatti colpito con un coltello, colpendogli braccio, torace e testa. Il ragazzo di origini somale è stato soccorso e presenta condizioni molto gravi.

Il ragazzo di 28 anni di origini gambiane è stato invece catturato dalle forze dell’ordine e mostra un quadro sicuramente non positivo: già conosciuto per altri reati, non è regolare e questo lo ha portato ad essere arrestato. Il selvaggio gesto è stato punito con l’arresto, sebbene anche lui – come la vittima – abbia prima fatto una tappa presso il pronto soccorso Fatebenefratelli, poiché presentava una piccola ferita all’orecchio, causata da un coccio di bottiglia che il ragazzo di 31enne aveva usato per difendersi.

Le coltellate hanno causato una rilevante perdita di sangue, ma per fortuna il 31enne – dopo essere stato operato – non dovrebbe essere in pericolo di vita. Il ragazzo di 28 anni è invece stato condotto in carcere e dovrà rispondere all’accusa di tentato omicidio. L’ennesimo caso di cronaca che si somma ai tanti atti di violenza, ormai sempre più all’ordine del giorno.