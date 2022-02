Joe Bastianich, protagonista come giudice di diverse edizioni del programma MasterChef, è uno chef (stellato)? La domanda è più che pertinente.

Joe Bastianich è uno chef stellato?

Rispondere a questa domanda è semplice. Joe Bastianich, nato negli USA, è noto al pubblico italiano per la trasmissione televisiva MasterChef che ha abbandonato dopo l’edizione del 2019. Tuttavia Joe non è uno chef, ma un imprenditore della ristorazione che ha ottenuto numerosi successi. Dai suoi genitori ha ereditato la passione per la cucina per il fatto che sua madre, Lidia, è cuoca e il padre era già un gestore di due ristoranti: il Buonavia e il Villa Seconda.

I successi stellati di Joe

Bastianich, come detto, non è uno chef ma per i suoi successi da imprenditore della ristorazione è ormai soprannominato “chef stellato”. Tanti sono i suoi ristoranti di sua proprietà o dove è passato che hanno ottenuto successi. Le prime due stelle, per fare un esempio, arrivarono nel 1998 dal New York Times quando era in coppia con Mario Batali e furono date al Babbo Ristorante e Enoteca. Nel 2010, invece, altra soddisfazione: dopo 36 anni il suo Del Posto diventa infatti il primo ristorante italiano a guadagnarsi quattro prestigiose stelle del Nyt.