Quando esce e a che ora esce La Casa di Carta 5 Parte 2?

Mancano cinque puntate alla conclusione de La Casa di Carta, fiction spagnola che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo. La prima parte dell’ultima stagione è stata diffusa online a inizio settembre, mentre l’uscita degli ultimi episodi era prevista per inizio dicembre. Gli spettatori si chiedono dunque: quando, e a che ora, esce La Casa di Carta 5 Parte 2?

Quando esce La Casa di Carta 5 Parte 2

La Casa di Carta 5, Parte 2, esce il 3 dicembre 2021. L’orario di diffusione degli ultimi 5 episodi non è ancora noto. Presumibilmente però, come accaduto con la prima tranche della quinta stagione, il finale della fiction verrà lanciato alle 9 del mattino sulle piattaforme streaming Netflix, Sky Q e NOW.

Intanto, i creatori della serie hanno diffuso il trailer relativo alla parte 2. Giunge al termine, dunque, la rapina del secolo. Tra atmosfere epiche e musica evocativa, le immagini svelano qualche dettaglio in più sul destino che attende la banda di rapinatori. Per il gruppo di criminali, capitanati dal Professore interpretato dall’attore Alvaro Morte, le cose non sembrano mettersi bene.

All’angolo da chi da loro la caccia, i protagonisti della rapina dovranno destreggiarsi tra imprevisti e risvolti inaspettati. Le battute finali della fiction si preannunciano quindi di ritmo serrato, piene di colpi di scena. Nell’ora più buia, il Professore commette un grande errore. Già scosso dalla perdita di Tokyo, il personaggio interpretato da Úrsula Corberó, tra i più in vista della serie, il gruppo deve escogitare un piano ancora più audace dei precedenti. Nei prossimi episodi, inoltre, scopriremo anche cosa deciderà di fare Alicia Sierra: si unirà alla banda o la tradirà?