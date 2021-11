Chi è Gioele Dix: carriera, vita privata, film, nome d’arte

Gioele Dix, pseudonimo di David Ottolenghi, è un attore e comico nato il 3 gennaio 1956 che è riuscito a farsi strada sia in tv che in progetti cinematografici.

Gioele Dix: esordi e carriera

Gioele Dix nasce da una famiglia ebraica e muove i primi passi nel teatro alla fine degli anni ’70. Dopo aver ottenuto la maturità classica inizia ad inseguire la sua vera passione, la recitazione, e si inserisce nel Teatro degli Eguali di Milano. Agli inizi della sua carriera partecipa a numerosi spettacoli teatrali tra i quali Sogno di una notte di mezza estate e Un Marziano a Roma di Ennio Flaiano. Negli anni ’90 si afferma come autore di teatro e muove i primi passi anche nel mondo della televisione. Qualche esempio? Numerosi programmi videro la sua presenza, tra i quali Tre passi nel delitto (Rai, 1993), Olimpo Lupo – Cronista di nera (Canale 5, 1995), Uno di Noi (1996, Rai 1) e Mai Dire Gol dove fece l’imitazione di Alberto Tomba.

Dal 2009 al 2014 e nel 2016 è un volto di Zelig su Canale 5, dove poi è tornato nel 2021 come anche Federico Basso e Teresa Mannino.

Lo sbarco nel mondo cinematografico

La carriera di Gioele Dix, però, non si limita al teatro e alla televisione. Il cinema infatti, a partire dagli anni 1990-2000, divenne a lui sempre più familiare e lo dimostra la partecipazione a numerosi cast. Ha recitato, infatti, in numerosi film tra i quali Tracce di vita amorosa (regia di Peter Del Monte, 1990) Per non dimenticare (1992) Bidoni (1995), Tutti gli uomini del deficiente (1999) Se fossi in te (2001) Ora e per sempre (2004), A voce alta (2006). Nel 2013 lavora anche con Fausto Brizzi al progetto Pazze di me per poi essere nella squadra anche di altri progetti come Vinodentro (2013) Confusi e felici (2014) Sono tornato (2018) Bene ma non benissimo (2018) Lei mi parla ancora (2021).

Le serie tv

Sul piccolo schermo partecipa come attore a diverse fiction. Tra quelle che hanno avuto più successo Il giudice meschino (2014), Anna e Yusef (2015) e Io ci sono (2017) e Sotto copertura – La cattura di Zagaria (2017)

Vita privata e curiosità

Della vita privata di Gioele non si sa molto anche perchè l’attore e comico è molto riservato. Sappiamo solo che è sposato in seconde nozze con Mara. Ha una figlia di nome Marta con la quale è molto legato, nata quando lui aveva ventinove anni.

Sul suo nome d’arte Gioele Dix ha spiegato la scelta dicendo che “fin da ragazzino sognavo un nome con la X, che non fosse Bettino Craxi o Tom Mix. Gioele è il nome di un profeta della Bibbia, in omaggio alla mia identità ebraica“.