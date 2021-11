Madonna a letto: foto in topless e calze a rete mandano in tilt i fan

Madonna si mostra provocante in alcuni scatti pubblicati su Instagram. Sui social è pioggia di like e commenti alle foto in calze a rete.

La famosa pop star Madonna, di 63 anni, ha pubblicato una serie di fotografie piccanti sui suoi canali social, mandando in tilt la rete.

Madonna e le foto provocanti

Madonna, 63 anni, ha pubblicato sui social alcune foto piccanti che hanno subito fatto scatenare i fan. Si tratta di scatti al limite della censura, in cui la pop star si mostra in pose provocanti a letto. Tacchi a spillo con le suole rosse, vestita solo di un tubino a rete, con perizoma e un reggiseno osé, la cantante in alcune fotografie si è mostrata anche in topless e con il Lato B in primo piano.

“Angel watching over Me“, scrive la pop star a corredo della gallery che lascia poco spazio all’immaginazione. Madonna si riferisce a un angioletto di ceramica appeso sopra il letto, che dovrebbe vegliare su di lei. Immediata la pioggia di like e commenti alle foto che mettono immediatamente sotto i riflettori del web la pop star.

Anche Valeria Marini dice la sua: “Stellare”, scrive sotto le foto della cantante. Ma altri invocano la censura del social network. Madonna infatti mostra in ben due foto un capezzolo. Gli scatti spariranno?