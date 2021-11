Chi è Federico Basso, l’altissimo comico di Zelig

Federico Basso è un comico piemontese noto al pubblico per la sua presenza a Zelig. Conosciamolo meglio.

Chi è Federico Basso: esordi e carriera

Federico Basso, nato a Torino il 1 gennaio 1975, è un volto televisivo italiano cresciuto tra il Piemonte e la Lombardia. Dopo un diploma come Perito Elettronico passa alla scuola civica di cinema e televisione di Milano. La sua figura però emerge grazie alla scuola di teatro di Segrete (in provincia di Milano) diretta da Alessandro Bontempi che gli permetterà un futuro approdo anche ai laboratori di Zelig.

Federico Basso e la carriera a Zelig

Il trampolino di lancio per la carriera di Federico sarà proprio il programma Zelig su Canale 5 che inizierà ad accoglierlo nel cast fin dal 2003. Nel 2004 per la prima volta partecipò come monologhista a Zelig Off e nel 2007 è promosso come co-conduttore proprio a Zelig Off. Nel 2012 torna a Zelig Circus nella veste di comico e proprio a Zelig, dopo una pausa di qualche anno, ritornerà nel medesimo ruolo anche nel 2021 proprio come Teresa Mannino. Da segnalare anche il fatto che nel 2007 assieme a Geppy Cucciari ha curato la rassegna stampa nel programma Geppy Hour.

Curiosità

Il comico Federico è altissimo, tanto che per poco non tocca i due metri di altezza (è alto precisamente 198 centimenti!). Una curiosità che cozza tantissimo con il suo cognome, motivo per cui anche durante Zelig è stato spesso preso in giro.