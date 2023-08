Chi è Gimbo Tamberi, specialista in salto in alto medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021? Carriera, vittorie, moglie

Gimbo Tamberi è l’azzurro specialista in salto in alto vincitore alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Non solo: è stato anche il primo italiano a vincere alla Diamond League di Zurigo. Attualmente è impegnato ai mondiali di atletica a Budapest dove è a caccia di un nuovo successo personale.

Chi è Gimbo Tamberi: carriera

Gianmarco Tamberi – soprannominato Gimbo – è un atleta italiano di salto in alto, capitano della nazionale di atletica, diventato famoso come Half-shave dopo essersi presentato in una finale con la barba rasata a metà, un gesto scaramantico che ora lo accompagna in ogni finale importante che deve affrontare. Classe 1992, è nato a Civitanova Marche, un comune in provincia di Macerata, sotto il segno zodiacale dei gemelli. E’ alto 191 cm per un peso di circa 77 kg.

Soprannominato Gimbo, è figlio d’arte: suo padre, Marco Tamberi, è un ex saltatore in alto e primatista italiano, nonché suo allenatore. Suo fratello Gianluca, invece, è primatista italiano juniores del lancio del giavellotto, modello e attore.

Gianmarco, seguendo le orme paterne, è divenuto un vero specialista nel salto in alto, conquistando negli anni numerosi successi: tra i più importanti, doveroso citare l’oro ai Mondiali di Portland nel 2016 e agli Europei di Amsterdam 2016.

Gianmarco Tamberi

L’infortunio e la esclusione da Rio 2016

Tamberi ha dovuto fare i conti con un bruttissimo infortunio alla caviglia subito mentre tentava di battere un record italiano che lui stesso aveva precedentemente fissato. A causa dell’infortunio l’atleta ha dovuto rinunciare alle Olimpiadi di Rio 2016.

Gimbo Tamberi oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021

Il 1 agosto 2021 Gimbo Tamberi ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto in ex aequo con l’atleta del Qatar Mutaz Essa Barshim, di cui è molto amico e che considera come “un fratello di sangue”. Entrambi hanno saltato la misura di 2,37 e poi, poi dopo aver fallito il salto a 2,39 hanno deciso di evitare lo spareggio per condividere la medaglia d’oro. Ciò ha fatto sì che la giuria assegnasse l’oro ad entrambi gli atleti. Terzo posto per il bielorusso Maksim Nedasekau.

Per il saltatore azzurro si è trattato di un vero e proprio sogno che si realizza visto che a Rio 2016, per un serio infortunio alla caviglia, non aveva potuto partecipare all’Olimpiade.

La Diamond League

L’oro olimpico non è stata però l’unica soddisfazione professionale del 2021. A settembre Giammarco Tamberi è stato il primo italiano in assoluto a vincere il diamante del massimo circuito dell’atletica mondiale nel meeting di Zurigo, la Diamond League.

Moglie e matrimonio

Per quanto riguarda la sua vita privata, Gianmarco Tamberi è ufficialmente sposato con Chiara Bontempi. I due vivono insieme ad Ancona e sono insieme fin da quando erano molto giovani.