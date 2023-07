Benedetta Pilato è la tarantina enfant prodige del nuoto italiano, che adesso punta al podio delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Chi è Benedetta Pilato

Benedetta Pilato è una stella nascente del nuoto italiano, nata nel 2005 a Taranto, ma la sua carriera da nuotatrice, seppur ancora tutta da farsi, è già costellata di successi: 5 medaglie d’oro, 3 d’argento e 2 di bronzo per la campionessa italiana più giovane a debuttare in un campionato mondiale.

In vasca da giovanissima ad altissimi livelli

Benedetta ha infatti battuto il record di Federica Pellegrini, arrivando alla competizione internazionale a soli 14 anni. Ma non è tutto. Nel 2019 a Glasgow vince la sua prima gara a livello assoluto: medaglia d’oro nei 50 metri rana, battendo l’allora record italiano e mondiale giovanile.

Benedetta Pilato, primatista mondiale dei 50 rana

È specializzata nella rana, e primatista mondiale sui 50 metri, con un record battuto a 29.30 secondi. Ma cosa si sa sul suo conto? Infanzia da agonista e passione per lo smalto fluo.

Tokyo 2020, Pilato fuori dalla finale dei 100 rana: la delusione olimpica

Purtroppo nessuna medaglia olimpica è venuta da Tokyo per Benedetta Pilato, che non è riuscita a sbarcare alla finale dei 100 rana. Forse la troppa pressione verso la giovanissima nuotatrice, riposta in lei anche dai media, non ha giovato alla ranista a cui è stata inflitta una squalifica nella batteria dei 100 rana per un errore nella partenza che le ha sbarrato la strada verso la finale. Pilato inoltre, squalifica a parte, ha fatto una gara senza ritmo, senza energia fin dalla partenza che non le ha permesso di continuare a coltivare il sogno olimpico.

Curiosità

In molti si domandano già, al di là della prestazione in vasca olimpionica, qualcos’altro sul conto dell’astro nascente del nuoto italiano. Che manicure esibirà durante i giochi 2021 Benedetta Pilato? Già, perché questa è un’altra passione dell’atleta: ama tingersi le unghie con smalti e disegni sempre nuovi. Le fotografie in acqua ne sono prova. Tra una bracciata e l’altra eccola affiorare con cuoricini, fiorellini, smile e quadretti sulle unghie. O ancora: immortalate le mani rosa shocking mentre l’azzurra si sistema i ricci nella cuffia.