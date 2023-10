Osimhen parla dopo il video discusso: lascia il social media executive

Osimhen ha parlato dopo le polemiche sul video pubblicato dal club del Napoli su TikTok dove si prendeva in giro proprio il calciatore nigeriano. Intanto, è saltato il social media executive del club azzurro.

Osimhen parla dopo il video discusso

Victor Osimhen ha parlato sui social dopo le polemiche sul video pubblicato su TikTok dal Napoli. “Venire nella Città di Napoli nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa. Il popolo di Napoli mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi. La passione del popolo napoletano alimenta il mio fuoco per giocare sempre con il cuore e l’anima, e l’amore per lo stemma è incrollabile mentre lo indosso con orgoglio. Le accuse contro il popolo di Napoli sono false. Ho tanti amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita quotidiana. Apprezzo i nigeriani e tutti coloro che hanno prestato la loro voce per sostenermi e aiutarmi. Grazie mille, ve ne sarà grato per sempre. Continuiamo a diffondere unità, rispetto e comprensione. Forza Napoli sempre!”.

Lascia il social media executive

Dopo le polemiche, il social media executive del Napoli Alessio Fortino ha lasciato ufficialmente il suo incarico. Su Instagram è arrivato il suo addio ufficiale al club azzurro: “Oggi, dopo 805 giorni, termina la mia avventura professionale con la SSC Napoli. Per molti questo lavoro sarebbe paragonabile ad un sogno, per me è stata la semplice realtà quotidiana: una realtà costruita sull’impegno e alimentata dalla continua voglia di imparare e mettersi in gioco. Non posso fare a meno di esprimere la mia profonda gratitudine a tutti i colleghi, collaboratori, partner e tifosi incontrati durante questo lungo percorso per aver reso questa esperienza così speciale. Lascio l’azienda con un bagaglio di ricordi straordinari e l’entusiasmo per le nuove avventure che mi attendono. Grazie ancora per tutto e a presto! Alessio”.