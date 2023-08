Chi è Marcell Jacobs, oro olimpico nei 100 metri a Tokyo: moglie, figli, record

“L’uomo più veloce del mondo è italiano” si leggeva si tutti i titoli dei giornali dopo la staffetta di Tokyo 2020. Ma chi è Marcell Jacobs? Il 1 agosto 2021 il velocista, insieme ai suoi compagni di squadra, è stato protagonista di un’impresa storica, che è entrata negli annali dello sport italiano. La sua è una medaglia mai conquistata prima dai colori azzurri con il tempo di 9″80. Ha raccolto quindi il testimone del campione jamaicano Bolt.

Assieme all’italiano Filippo Tortu, anche lui nella spedizione di Tokyo, è l’unico italiano ad aver infranto la barriera dei 10 secondi.

Chi è Marcell Jacobs

Lamont Marcell Jacobs è nato nel 1994 negli Stati Uniti, in Texas, nella città di El Paso. La mamma italiana, sposata con un texano, è poi tornata nel Belpaese quando Jacobs era ancora un bambino. Da ragazzo ha poi iniziato a frequentare la pista d’atletica di Desenzano del Garda con il tecnico Gianni Lombardi, che lo ha accompagnato fino all’olimpiade di Tokyo. È cresciuto con il mito di Pietro Mennea e lo contraddistingue la sua grande passione per i tatuaggi.

La vittoria storica alle olimpiadi di Tokyo

Il velocista italiano Lamont Marcell Jacobs si è presentato alle Olimpiadi di Tokyo con il sogno di battere tutti i record. Così è stato: è stato il primo atleta italiano a vincere i 100 metri.

Un risultato arrivato dopo mesi e mesi di duro allenamento, credendo in un sogno a cui forse in pochi credevano. “Quando ho visto Gianmarco Tamberi conquistare la medaglia d’oro nel salto in alto – ha commentato ai microfoni Rai il nuovo re dei 100 metri – ho pensato che potevo farcela anch’io, e così è stato. Mi ha dato una grandissima carica. È veramente un sogno, vincere le olimpiadi è il desiderio di tutti gli atleti. Non posso credere di avercela fatta, ma è tutto vero”.

Mondiali di atletica 2023 a Budapest

Nei mondiali di atletica 2023 a Budapest, Marcell Jacobs ha deluso le aspettative non riuscendo ad agguantare la finale dei 100 metri da campione olimpico in carica. Il campione è reduce da un infortunio e aveva al momento della gara poche gare nelle gambe. Il campione olimpico, però, non si è perso d’animo e assieme ai suoi compagni di squadra ha raggiunto la finale della staffetta 4×100, onorando anche qui il titolo olimpico conquistato dall’Italia a Tokyo.

Moglie e figli

Marcell Jacobs è sposato con Nicole Daza, con la quale ha avuto due figli. Il primo, Anthony, ha due anni, mentre la seconda, Meghan, ha poco più di un anno. Il velocista ha anche un altro figlio più grande, Jeremy, nato da una precedente relazione quando aveva ancora 19 anni.

Il matrimonio

Nel settembre Jacobs e Nicole si sono sposati. I hanno deciso di suggellare la loro unione dopo anni insieme . Presenti alla festa 170 invitati, tra i quali il campione di salto in lungo Gianmarco Tamberi,anche lui fresco di matrimonio con la fidanzata Chiara Bontempi e grande amico di Marcel. Dopo la festa, i due sono apparsi felicissimi tanto che anche sui canali socia hanno condiviso i primi scatti da marito e moglie. La cerimonia si è svolta a Gardone Riviera, non distante da Desenzano, dove Jacobs è cresciuto.