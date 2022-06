Tale e Quale show 2022: quando inizia, giudici e concorrenti

Tale e Quale show 2022: circolano i primi nomi del cast della nuova edizione del programma musicale targato Rai. A fine giugno dovrebbero esserci qualche ufficialità nella presentazione del nuovo palinsesto Rai.

Tale e Quale show 2022: quando inizia

Tale e Quale Show 2022, il programma musicale di Rai 1, è prevista la messa in onda nel mese di settembre con la fine, in questo caso, sarebbe prevista per novembre o ottobre dello stesso anno.

L’orario, in più, rimarrà quello delle 21:20 solo su Rai 1 ogni venerdì sera e la conduzione affidata sempre a Carlo Conti.

Tale e Quale show 2022: giudici

Tra i giudici dovrebbero esserci le conferme diLoretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il quarto nome, invece, verrebbe scelto sempre dal mondo dello spettacolo e del Cinema e potrebbe cambiare nel corso delle puntate come di consuetudine.

I concorrenti della nuova edizione

Non ci sono ancora notizie ufficiali ma solo rumors e il settimanale Oggi fa i primi nomi di Maria Teresa Ruta e Guenda Goria sarebbero in corsa per partecipare al programma.

Inoltre, sono stati accostati anche i nomi di Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè che potrebbero partecipare come concorrente unico, Davide Silvestri e Alex Belli. Nelle ultime ore si sarebbe fatto anche il nome di Katia Ricciarelli contesa anche con Il Gf Vip.

