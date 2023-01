“A Natale mi sposo” su Canale 5 in prima serata: trama, cast, trailer

A Natale mi sposo, tutto sulla trama e cast del film. Questa sera, giovedì 5 gennaio, la commedia diretta da Paolo Costella va in onda in prima serata su Canale 5. Scopriamo qualcosa in più sul film, dal trailer alla sinossi.

A Natale mi sposo su Canale 5: trama e trailer della commedia di Paolo Costella

Le feste natalizie sono ormai ai titoli di coda, ma non c’è motivo per non concedersi qualche ultima serata leggera in compagnia della famiglia e di un buon film a tema.

Questa sera, alle ore 21.20, va in onda su Canale 5 A Natale mi sposo, commedia festiva del 2010 diretta da Paolo Costella, con protagonisti Massimo Boldi e Vincenzo Salemme. Un cinepanettone classico con una storia semplice e rodata di intrighi e malintesi amorosi ambientata tra le innevate montagne di St. Moritz.

Il film segue le disavventure di Gustavo, cuoco milanese di una trattoria romana, che viene scambiato per uno chef stellato e ingaggiato per un matrimonio a St.

Moritz grazie alle macchinazioni di suo figlio Fabio. Il giovane, infatti, è ancora invaghito della sposa, la sua ex fidanzata Chris, e farà di tutto per riconquistarla. I segreti di Tony, padre della sposa, e i tanti intrecci amorosi che circondano le nozze creano un esilarante caos nella lussuosa comunità montana. Ecco anche il trailer ufficiale film, disponibile, per chi non ha la sera libera, in streaming su Netflix.

Il cast del film: risate tra la neve con Massimo Boldi e Vincenzo Salemme

Oltre a Massimo Boldi, che interpreta Gustavo, e Vincenzo Salemme, nel ruolo di Tony, il cast è ricco di amati attori comici e personalità note della televisione italiana. Massimo Ceccherini ed Enzo Salvi interpretano gli assistenti in cucina di Gustavo, Cecco e Rocky, mentre i figli di Boldi e Salemme sono interpretati da Jacopo Sarno e Lucrezia Piaggio. Il cast include anche Nancy Brilli, Teresa Mannino, Elisabetta Canalis, Fabrizio Fontana, Jonathan Kashanian, Loredana De Nardis e Cristina Dal Basso.

Il film è stato anche l’ultima apparizione sul grande schermo di Anna Longhi, amata attrice e opinionista italiana scomparsa il 13 maggio 2011.