Eros Ramazzotti: “Mia figlia Aurora potrebbe debuttare da cantante”

La settimana comincia con tante novità di diverso tipo: da quelle sportive a quelle di cronaca, passando poi al gossip e alla musica. Tra i diversi protagonisti c’è Eros Ramazzotti che, durante un’intervista, ha parlato della figlia Aurora, prossima ad avere un bambino. Secondo lui, per la 26enne sarebbe il momento giusto per cominciare un percorso nel mondo musicale.

Il cantante classe ’63 ha dunque raccontato quello che pensa su questa possibile opzione.

Eros Ramazzotti: Aurora potrebbe essere pronta a fare la cantante

Il cantautore romano, pronto a diventare nonno, ha parlato di sua figlia, Aurora Ramazzotti, avuta con la sua ex moglie Michelle Hunziker, con la quale conserva un bel rapporto.

Durante un’intervista tenuta da Il Messaggero, Eros Ramazzotti ha dichiarato che la figlia potrebbe essere pronta ad un futuro da cantante. A raccontarlo lui stesso:

“Lei avrebbe voluto cantare, ma io le ho sempre sconsigliato di farlo: sarebbe sempre stata ‘la figlia di’ e avrebbe avuto i riflettori puntati più di quanto non ne abbia oggi, visto che sui social ha più follower di me. Mi ha sempre ringraziato per questo, ma adesso che ha fatto altro può anche provarci e fare un disco. Se avesse iniziato cantando, con un papà come me avrebbe avuto problemi”.

La primogenita dell’artista 59enne ha sempre avuto questo desiderio ma proprio Eros, per timore che venisse etichettata come “figlia di”, l’aveva allontanata dal suo progetto.

Però ritiene che la figlia abbia la giusta maturità per scrivere il suo futuro:

“Aurora ha in mente di fare tante cose e potrebbe fare anche un album, certo. Io l’aiuterò: scrivendo, organizzando, e scegliendo come ho sempre fatto, anche cantando con lei”.

Eros Ramazzotti, qualora la figlia decidesse di intraprendere la carriera canora, si dice disponibile ad aiutarla.

Alla soglia dei 60 anni

A pochi mesi dai “temutissimi” 60 anni, Eros Ramazzotti conferma di stare bene e di sentirsi in salute. Grazie all’attività fisica e alla nuova compagna, su cui però non si sbilancia.

Sul prossimo traguardo si è invece soffermato:

“Non l’avrei mai detto ma sono in formissima grazie al karate, per essere precisi il Kyokushinkai karate. Dopo una brutta caduta nel 2020 mi sono dovuto operare alla spalla destra e così, per rimetterla a posto, grazie a un amico ho iniziato ad allenarmi in una palestra di Paratico, vicino a Brescia. Il mio senpai (il mentore) Luigi mi ha fatto scoprire un mondo di forza, resistenza e disciplina. Non faccio combattimenti, ma è bellissimo. Mi alleno anche a non sentire il dolore, cosa che nella vita serve sempre. Ho convinto anche Michelle a fare il corso. E ovviamente la svizzera ha fatto il fenomeno. Io non ho preso cinture, mi sono allenato e basta. Lei due, subito. È incredibile”.

In più, si dice entusiasta di diventare nonno e di conoscere il suo futuro nipotino.