Miriana Trevisan oggi: ex marito Pago, figlio, storie d’amore

Miriana Trevisan, ex velina mora di Striscia la Notizia e ex gieffina al Grande Fratello Vip 6, torna in televisione per essere intervistata da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo.

Miriana Trevisan oggi: single, ma con tante storie alle spalle

Miriana Trevisan, ex velina mora di Striscia la notizia, è una showgirl che è tornata alla ribalta dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 6. Nel corso della sua carriera nello spettacolo, oltre alla storia d’amore con l’ex marito Pago, ha avuto diversi legami sentimentali.

Attualmente è single, ma ha avuto diverse storie d’amore alle spalle, l’ultima con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Biagio D’Anelli. Quello tra i due è stato un flirt che, iniziato nella casa, alla fine è finito male ed è quindi durato soltanto pochi mesi. A lei si era avvicinato nella casa del Gf anche Nicola Pisu.

La carriera da Striscia al Gf Vip 6

Miriana Trevisan è una showgirl che si è fatta conoscere per il fatto che tra il 1993 e il 1994 diventa una presenza fissa in televisione, partecipando prima al programma preserale Rock’n Roll su Italia 1 e poi a Mi ritorni in mente per la Rai. Nel 1994 riveste il ruolo di velina mora per Striscia la Notizia e comincia a collaborare stabilmente con la Mediaset, apparendo negli anni successivi a Paperissima Sprint, La Corrida e La Ruota della Fortuna. Nel 2007 partecipa al telefilm Carabinieri ed entra nel cast di Bastardi di Federico Zoppa e lo scorso anno è tornata alla ribalta per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6.

Ex marito pago

La showgirl Miriana Trevisan, dal 2003 al 2013, è stata sposata con il cantante Pacifico Settembre, noto come Pago. I due insieme hanno avuto un figlio, Nicola, nato nel 2009 e attualmente i due sono ancora in buoni rapporti. In un’intervista a Mattino 5, Miriana ha confessato di aver sofferto di depressione post parto.

L’aggressione in un parco di Roma

Nel maggio 2022 in alcune sue storie pubblicate su Instagram, Miriana Trevisan ha denunciato di essere stata aggredita in un parco di Roma. La showgirl, che era lì assieme all’amico e fotografo Alessandro Duchetti per scattare alcune fotografie, ha raccontato sui social quanto le è accaduto.

“Stavamo facendo delle foto e all’improvviso ci hanno tirato addosso un bidone con delle bottiglie..” per poi aggiungere che “Mi ha detto cose in inglese che hanno a che fare con il mio cu*o che non voglio ripetere” h poi aggiunto la showgirl.