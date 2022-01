Ficarra e Picone: veri nomi e vita privata

Il duo comico siciliano, dopo l’addio a Striscia la Notizia, è tornato sulla bocca di tutti grazie alla serie Netflix Incastrati. Tutto sulla vita privata del duo comico Ficarra e Picone, veri nomi compresi.

I veri nomi di Ficarra e Picone

Il duo comico Ficarra e Picone è composto dai due comici palermitani Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Nati entrambi nel 1971, i due si conoscono nel 1993 a Taormina. In quell’occasione, Ficarra lavorava come animatore e Picone era un turista in vacanza.

Insieme formano un gruppo comico, Chiamata Urbana Urgente, affiancati da Salvatore Borrello e a Mauro Busalacchi. Nel 1998 diventano un duo, rinominato Ficarra e Picone. È l’inizio di una lunga carriera nel mondo della comicità, che esplode grazie ai loro memorabili sketch sul palco di Zelig. Il duo sfonda anche al cinema, con film di enorme successo al botteghino come Il 7 e l’8, La matassa, Andiamo a quel paese e L’ora legale. Il primo Gennaio 2022 esce su Netflix la commedia in salsa crime Incastrati, primo approccio del duo alla serialità televisiva.

La vita privata

Salvatore Ficarra e Valentino Picone sono entrambi molto riservati per quanto riguarda la vita privata. Ficarra è sposato con Rossella Leone, con la quale ha avuto due figli maschi: Vincenzo, nato nel 2006, e Tommaso, nel 2008. La coppia ha convolato a nozze nel 2006, in una cerimonia privata a Corato, in Puglia, città natale di Rossella Leone. La moglie di Ficarra ha recitato accanto all’attore siciliano in un piccolo ruolo nel film Anche se è amore non si vede.

Sulla vita privata e sentimentale di Picone, invece, non si ha alcuna informazione. Alcuni ipotizzano che il comico abbia una compagna, ma che preferisca tenere segreta la relazione per evitarle l’attenzione dei media.