Come sta Antonio Conte, allenatore del Tottenham? Che malattia ha Antonio Conte? L’allenatore, che ha un contratto con la squadra avversaria del Milan negli ottavi di Champions League, è da poco tornato in Italia per completare una convalescenza dopo un’operazione.

Antonio Conte malattia: cos’ha e come sta ora?

Antonio Conte, 53 anni, è attualmente l’allenatore del Tottenham, ma sta attraverso un periodo molto difficile.Il tecnico, infatti, ha dovuto fermarsi per problemi di salute dopo una operazione già avuta alla cistifelia. La squadra, inevitabilmente, è stata affidata al vice Cristian Stellini, con il quale l’allenatore è in continuo contatto. Una data per il suo rientro in panchina, attualmente, non è ancora stata fissata ma ci augura, ovviamente, che possa essere il più presto possibile.

La nota del Tottenham

In una nota stampa, la squadra ha spiegato ancora meglio la sua decisione di lasciare momentaneamente al vice la squadra. “In seguito ad un controllo di routine ieri in Italia – si legge nella nota – è stato deciso che Antonio Conte rimarrà nella casa di famiglia per completare la convalescenza dall’operazione alla cistifellea a cui si è sottoposto recentemente – ha scritto il Tottenham nel comunicato in cui annuncia il nuovo stop del tecnico. La salute è la cosa più importante, e tutti al club gli augurano il meglio. Cristian Stellini assumerà la guida della prima squadra”.

Il messaggio di Conte