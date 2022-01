Chi è Virginia Bocelli, figlia del tenore: a 10 anni guest star di Doc

Chi è Virginia Bocelli, figlia del tenore Andrea. Solo 10 anni e già famosissima: ha fatto il suo debutto in tv in Doc - Nelle tue mani.

Chi è Virginia Bocelli, figlia del tenore Andrea Bocelli. Terza figlia del cantante lirico, ha solo 10 anni e si è già esibita sul palco insieme al padre. Ha fatto il suo debutto in TV il 27 Gennaio, come guest star nel sesto episodio di Doc – Nelle tue mani 2.

Chi è Virginia Bocelli, figlia di Andrea: il debutto in TV in Doc 2

Virginia Bocelli, nata il 21 Marzo 2012, è la figlia del celebre tenore Andrea Bocelli e della sua seconda moglie, Veronica Berti.

Ha due fratelli maggiori, Amos e Matteo, nati dal precedente matrimonio del padre. A soli 10 anni ha fatto il suo debutto in televisione, recitando come guest star nella fiction RAI in Doc – Nelle tue mani 2. Ha vestito i panni di Gaia, la figlia di una nuova paziente del dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero. Non è la prima esperienza da attrice per la piccola Virginia. Nel 2020 ha recitato nel videoclip musicale del padre, Ave Maria.

A 10 anni sul palco insieme al padre: le esibizioni in giro per il mondo

Virginia sembra aver ereditato dal padre uno spiccato talento musicale. Canta e suona il pianoforte da quando era piccolissima e si è esibita spesso nei concerti del tenore, insieme al fratello Matteo. Lo scorso Dicembre si è esibita alla Casa Bianca accanto ad Andrea Bocelli, in occasione de In Performance at the White House: Spirit of The Season, lo speciale natalizio di PBS.

Nel 2021 ha conquistato il pubblico cantando Hallelujah in duetto con il padre, durante il concerto Believe in Christmas. Lo spettacolo si è tenuto al Teatro Regio di Parma ed è stato trasmesso in streaming in tutto il mondo, raccogliendo oltre venti milioni di visualizzazioni.