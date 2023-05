Volo Milano-Brindisi, donna non spegne il cellulare: 3 ore di ritardo

Giunse una notizia sul volo Milano-Brindisi, a causa di una donna che non spegne il cellulare e costringe le forze dell'ordine a intervenire.

L’aereo è poi partito, seppur con un ritardo rilevante.

Milano-Brindisi, donna non spegne il cellulare

Quello che sembrava essere un normalissimo volo aereo, è diventato un agitato caso di cronaca. L’aereo, in partenza dall’aeroporto Milano Malpensa, era pronto al decollo e all’arrivo poi verso l’aeroporto del Salento, a Brindisi. Purtroppo a rallentare il tragitto è stata una donna che, incurante delle norme che richiedono lo spegnimento di ogni dispositivo tecnologico, ha continuato ad usare il suo cellulare, scaturendo lamentele ed agitazione da parte degli altri passeggeri.

Infatti subito dopo il decollo, la donna non ha voluto spegnere lo smartphone poiché impegnata in una videochiamata. Questo ha costretto il personale a dover insistere, ma la donna ha continuato a ignorare le richieste. Pertanto l’aereo ha “posticipato” la partenza, accumulando un ritardo considerevole di ben tre ore, come riportato dal Quotidiano di Puglia, che ha diffuso la notizia.

A raccontare la vicenda gli altri passeggeri, visibilmente indispettiti dalla situazione. A causa della sua noncuranza, l’aereo ha riportato ben tre ore di ritardo, anche perché la donna avrebbe minacciato lo staff affermando che non avrebbe mai spento il cellulare, nemmeno durante il resto del volo. Il comandante ha dunque dovuto prendere in mano la situazione: tornato indietro dopo il decollo, ha chiamato la polizia.

Gli agenti sono così saliti a bordo e hanno ordinato alla donna di scendere. Ripristinato l’ordine, l’aereo è potuto finalmente partire direzione Brindisi.

Uno strano episodio che, seppur non abbia registrato vittime, ha evidenziato la poca educazione nei confronti della sicurezza degli altri. Tutto, per fortuna, si è risolto per il meglio.

