Nunzia De Stefano, chi è l’ex moglie di Matteo Garrone: vita privata, carriera, figlio

Chi è Nunzia De Stefano, ex moglie di Matteo Garrone. Regista come il marito, ha fatto il suo esordio dietro la macchina da presa nel 2019.

Chi è Nunzia De Stefano, ex moglie di Matteo Garrone. Anche lei regista come l’ex compagno, ha lanciato la sua opera prima, Nevia, nel 2019. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Nunzia De Stefano, ex moglie di Matteo Garrone: vita privata e carriera

Nata e cresciuta a Napoli, Nunzia De Stefano è meglio nota al pubblico italiano in quanto ex moglie di Matteo Garrone, regista di film cult come L’imbalsamatore e Gomorra. I due si sono conosciuti a Scampia, proprio durante le riprese della trasposizione cinematografica del libro-inchiesta di Roberto Saviano. Con il supporto del marito, anche De Stefano si è costruita una carriera nel mondo del cinema: “Sul lavoro lui ha bisogno di me e io di lui”. Ha collaborato alla realizzazione di alcune delle pellicole di Garrone, come Reality e Il racconto dei racconti e nel 2019 ha fatto il suo esordio alla regia con Nevia.

“Ho lavorato insieme a Matteo per molti anni e lui mi ha sempre detto che avrei potuto dirigere un mio film.” -spiega in un’intervista concessa a Sky TG24, parlando del suo primo film- “Anzi a suo parere, avevo così tante storie da raccontare che avrei potuto realizzare una serie. Quindi ho attinto ai ricordi della mia adolescenza. Per un certo periodo ho vissuto in un container a Napoli dopo il terremoto degli anni Ottanta. E comunque si tratta di tematiche che hanno una valenza universale. All’inizio mi sono concentrata sulle mie esperienze personali ed è stato un processo difficile e doloroso, una sorta di seduta di psicanalisi. Mi sono quindi un po’allontanata da me e ho inserito altri personaggi che ho conosciuto nel corso della mia vita. Alla fine ci ho messo cinque anni a scrivere la sceneggiatura.”. Negli ultimi anni ha inoltre collaborato alla realizzazione di Ora o mai e del corto Matteo Garrone: The Player.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

LEGGI ANCHE: Seydou Sarr, chi è l’attore protagonista di Io Capitano di Garrone: vita privata, carriera, età

Vita privata: il divorzio da Garrone e il figlio

Il matrimonio tra Nunzia De Stefano e Matteo Garrone è arrivato al capolinea pochi anni fa. La coppia ha scelto di divorziare ma è rimasta in buoni rapporti nonostante tutto. I due stanno infatti crescendo insieme un figlio, il piccolo Nicola, spesso con loro sui set dei loro film. Anche per il suo bene Nunzia e Matteo sono rimasti molto affiatati.