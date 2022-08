Oroscopo, Venere in Leone: gli effetti su tutti i segni zodiacali

Oroscopo, Venere passa in Leone dall'11 agosto al 5 settembre: cosa vuol dire? In che modo influenzerà tutti i segni?

Oroscopo, Venere in Leone: cosa significa? Che effetti avrà la nuova posizione del pianeta dell’amore su tutti i segni zodiacali? Scopriamo insieme in che modo questo cambiamento influenzerà il nostro futuro e il nostro umore nei prossimi giorni.

Oroscopo, Venere in Leone dall’11 agosto al 5 settembre: cosa significa?

Dall’11 agosto al 5 settembre, Venere lascia il Cancro ed entra in Leone: cosa significa esattamente? Secondo gli esperti di astrologia, questo spostamento del noto pianeta dell’amore porterà un periodo caratterizzato da grande ed impetuosa passione.

L’influenza del Leone, segno deciso e battagliero, si fa sentire. In questo periodo, ogni segno sentirà il bisogno di perseguire i propri rapporti amorosi con più intensità, di spingersi oltre ed osare un po’ di più. In ambiti diversi da quello sentimentale, Venere in Leone porta una ventata di apertura alle novità e ai cambiamenti: molti avranno finalmente la forza di provare esperienze nuove.

L’influenza di Venere, le previsioni segno per segno

Ecco una serie di previsioni e consigli, segno per segno, per meglio affrontare o sfruttare l’influenza di Venere in Leone nelle prossime settimane. Quali segni saranno maggiormente influenzati dalla nuova posizione del pianeta dell’amore?