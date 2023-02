Chiara Ferragni e Fedez sono davvero in crisi dopo Sanremo? Parrebbe di sì, e l’indizio più eclatante sta nel fatto che lei ha tolto la fede dal dito, che durante Sanremo 2023 aveva ben salda. Ma cosa sta succedendo?

Chiara Ferragni ha tolto la fede al dito: crisi pesante con Fedez?

Dalla finale di Sanremo 2023 non si hanno più notizie di loro come coppia e le voci di crisi per la coppia si stanno sempre più incrementando. Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical avvenuto sul palco dell’Ariston davanti a tutti, anche immortalata, avrebbe fatto andare su tutte le furie Chiara Ferragni, e sembrerebbe aver messo in crisi un legame all’apparenza perfetto.

I rumors su Chiara e Fedez

I rumors continuano ininterrotti da giorni e la fashion blogger si è fatta vedere sul social addirittura senza la fede al dito, ma per ora sulla questione non si espone e non dice nulla. Il rapper, invece, è letteralmente scomparso dai social e da giorni non appare più neanche con i figli. Le riprese di The Ferragnez 2. , il documentario che i due stavano girando sulla loro vita, è stato interrotto.

Rumors dicono che i due sarebbero stati avvistati sotto il palazzo dello psicologo, per altri a quel numero civico a Milano ci sarebbe un avvocato che potrebbe certificare davvero una crisi durissima. Insomma, il gossip impazza e