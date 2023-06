Maria De Luca, chi è la moglie di Gabriele Cirilli: vita privata, carriera, figli

Chi è Maria De Luca, moglie di Gabriele Cirilli. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita del noto comico. Cosa sappiamo sul suo conto? Da quanto tempo stanno insieme? Chi è il figlio della coppia?

Chi è Maria De Luca, moglie di Gabriele Cirilli: vita privata e carriera

Nata nel 1967, Maria De Luca ha 56 anni ed è la moglie e anima gemella di Gabriele Cirilli, noto comico ed attore italiano. In passato farmacista, dopo il successo di suo marito nel mondo dello spettacolo si è affermata come produttrice teatrale. La loro storia d’amore ha inizio quando i due erano ancora appena adolescenti. Maria e Gabriele si conoscono infatti da quando avevano solo 14 anni e stanno insieme da quando ne avevano 18. Si incontrano per la prima volta nel 1984, sui banchi del liceo, come racconta lo stesso Cirilli in un’intervista concessa a Grand Hotel: “La prima volta che l’ho vista aveva i jeans, le Clark, una camicetta con il maglioncino blu sopra, i capelli legati e un viso stupendo, senza un filo di trucco. Mi innamorai subito. Sono passati 32 anni da quel giorno. Eppure l’immagine di lei, splendida nella sua semplicità, ce l’ho ancora impressa nella memoria”.

Il rapporto con il comico: “Lei c’è sempre stata, è la donna che mi da la vera gioia”

Maria De Luca è stata per anni un vero e proprio pilastro per suo marito, rimanendo al suo fianco a supportarlo nei periodi più difficili della sua vita: “Lei c’è sempre stata, è la fonte di tutte le mie energie. È la donna che mi dà la gioia, quella vera. È la madre di mio figlio, la mia amministratrice, la spalla su cui mi sono appoggiato quando credevo di non farcela”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Il suo amore e la sua forza di volontà hanno aiutato Cirilli a superare la depressione: “C’è stato un tempo in cui non venivo gratificato professionalmente. Volevo fare l’attore, ma non me lo permettevano: mi scartavano ai provini. Così passavo le giornate sul divano, ho sofferto anche di depressione perché non riuscivo ad affrontare il mio lavoro nella maniera in cui avrei voluto. Con grinta e passione. Mia moglie portava a casa lo stipendio vero, quello che permetteva di farci da mangiare”.

Vita privata, chi è il figlio Mattia?

Maria De Luca e Gabriele Cirilli hanno avuto insieme un figlio, Mattia, nato nel 2001. Studente universitario 22enne, i suoi genitori sono fierissimi di lui e dei suoi primi successi. Il comico ha espresso tutta la sua gioia per i suoi risultati universitari con un messaggio sui suoi social: “Sei motivo di orgoglio. I nostri giorni passano con lo scopo di renderti felice ma per adesso sei tu che ci riempi di gioia, soddisfazione, orgoglio, fierezza e sappi che non c’è niente di più eternamente bello di un tuo primo 30 e lode all’università.”.