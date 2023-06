Paola Cannatello, chi è l’ex fidanzata di Francesco Paolantoni: vita privata, carriera, Instagram

Chi è Paola Cannatello, ex fidanzata di Francesco Paolantoni. Nonostante la rottura, i due si frequentano e lavorano insieme ancora oggi: “Siamo in ottimi rapporti”. Cosa sappiamo di lei?

Chi è Paola Cannatello, ex fidanzata di Francesco Paolantoni: vita privata e carriera

Nel corso della sua vita il comico Francesco Paolantoni non si è mai sposato, né ha mai avuto figli. La sua storia d’amore più importante e conosciuta è senz’altro quella con Paola Cannatello, sua ex fidanzata e nota attrice e autrice teatrale napoletana. “Ho avuto una storia di vent’anni con Paola Cannatello.” -spiega Paolantoni in un’intervista concessa a Repubblica– “È un’autrice di testi con cui lavoro ancora oggi. Siamo in ottimi rapporti. Poi altre relazioni, che però alla fine non sono in grado di sostenere”.

Nata e cresciuta a Napoli, Paola Cannatello si è lasciata alle spalle l’università, ad un passo da una laurea in matematica, per dedicarsi al 100% alla sua vera passione, il teatro. Nel corso della sua lunga carriera ha scritto per Paolantoni in occasione di molte sue apparizioni teatrali e televisive. È stata autrice del comico in trasmissioni come Mai dire goal, Quelli che il calcio, Una città per cantare, Amici miei, Anche se e Che fine ha fatto il mio io. Ha inoltre firmato diversi lavori teatrali come Sessosenzacuore.com, Outlet, Serendipity e Che amarezza. Cannatello ha un profilo Instagram personale dove condivide spezzo sprazzi della propria quotidianità.

Perché Francesco Paolantoni è ancora single: “Non credo nel matrimonio”

Oggi, dopo la lunga relazione con Paola, Francesco Paolantoni si dichiara felicemente “single per legittima difesa”. Il comico non si ritiene adatto alle relazioni serie, come spiega a Repubblica: “Alla fine non sono in grado di sostenerle. Le donne richiedono attenzione continua: devi essere sempre presente, premuroso, non ti devi mai distrarre. Ed è un mestiere che non so fare. Non ce la facevo da giovane, figuriamoci adesso”. Paolantoni è inoltre restio all’idea di sposarsi: “Non credo nel matrimonio. Sono riuscito a capire che l’entusiasmo iniziale non dura per sempre, si trasforma in stanchezza e inimicizia”.