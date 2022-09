Aurora Ramazzotti è incinta, la conferma in video: “Lo sa tutta l’Italia!”

È ufficiale, Aurora Ramazzotti è incinta e da la conferma con un video. La figlia di Michelle Hunziker ha ufficializzato la notizia con uno sketch ironico: “Ma ce la fai? Certo che sono incinta, lo sa tutta l’Italia!”.

Aurora Ramazzotti, il video ironico dell’annuncio: “Ormai lo sa tutta Italia!”

Dopo anni ed anni di voci e speculazioni, ora è successo davvero. Aurora Ramazzotti è incinta, sarà mamma per la prima volta. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha confermato la notizia, già trapelata lo scorso agosto, con un video sul suo profilo Instagram. “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare” –spiega l’influencer 25enne nella descrizione- “Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente.

È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene”.

Nella divertente clip, ambientata nella sua camera da letto, Aurora ironizza sulle valanghe di “falsi allarmi” giornalistici che ha dovuto smentire negli ultimi anni. Nell’ultima scena risponde all’ennesimo “Ma sei incinta?”, stavolta dal suo compagno Goffredo Cerza, dandogli stavolta una risposta affermativa: “Ma sì, amore, ma ce la fai? Guarda cosa abbiamo allestito, poi lo sa tutta Italia”.

L’amore per il compagno: “Nessun Goffredo è stato maltrattato, il mio amore ha mille talenti”

La gravidanza di Aurora è una grande notizia per i neo-nonni Michelle ed Eros, eccitatissimi per il loro primo nipotino in arrivo, e per il fidanzato Goffredo, che ha dato una mano alla compagna in questo simpatico annuncio via video.

Nonostante la scenetta finale, Aurora ci ha tenuto a specificare scherzosamente che “nessun Goffredo è stato maltrattato per la realizzazione del video“. L’influencer ha poi pubblicato una storia in cui ha espresso tutto il suo amore e apprezzamento per l’aiuto ricevuto dal compagno: “Il mio amore è un uomo dai mille talenti, ho scoperto che è un bravissimo assistente di produzione e fa un ciak che manco ve lo dico”.