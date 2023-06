Domitilla Masi, chi è la figlia di Marcello Masi: vita privata, canzoni, Instagram

Chi è Domitilla Masi, giovane cantautrice figlia di Marcello Masi. Scopriamo qualche informazione in più sulla figlia del noto giornalista e conduttore. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Domitilla Masi, figlia di Marcello Masi: vita privata, carriera, canzoni

Nata a Roma nel 2002, Domitilla Masi ha 21 anni ed è la figlia del noto conduttore Marcello Masi e di sua moglie, Flavia Maria Coccia. Ha preso il diploma nel 2020, al Liceo Statale Terenzio Mamiani. In seguito, ha deciso di puntare tutto sulla sua passione per la musica, costruendosi una carriera come cantautrice. Negli ultimi mesi Domitilla Masi, con il nome d’arte Domi, ha pubblicato i brani Due litri d’acqua e Di sconfiggerti, lanciati sia sui social che sul suo canale Youtube. Nel giugno del 2023 arriva il suo ultimo pezzo, Piccole parti di me, che suo padre Marcello ha celebrato sul suo profilo Instagram: “Tanto emozionato. Brava Dodó. Il suo ultimo brano su Repubblica Roma. Un brano che mi emoziona ogni volta che lo ascolto”.

Vita privata: fidanzato, social

Si sa ancora molto poco circa la vita privata di Domitilla Masi, per cui non è noto al momento se sia fidanzata o meno. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 900 persone ed è focalizzato soprattutto sulla sua carriera artistica. Domi è molto grata del supporto ricevuto dalle persone a lei vicine nel suo percorso musicale. In occasione dell’uscita del suo primo singolo, ha ringraziato sia gli amici e musicisti che han lavorato al suo fianco che sua madre e suo padre: “Grazie a papà, senza il quale nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Grazie di credere in me e di farmelo sentire ogni giorno. La mamma si è beccata una quantità di pipponi gonfi di insicurezza e lamentele che giusto perché mi ha generato è riuscita a sopportare”.