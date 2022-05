Isola dei Famosi, lite tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. Poi la pace

Isola dei Famosi, lite Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis: è successo nell’ultima puntata del reality, in onda lunedì 9 maggio. Prima scontri verbali molto accesi e poi la pace.

Nella puntata del 9 maggio nel reality dell’Isola dei Famosi è andata in scena una lite furiosa tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis.

L’attore ha commentato sul rapporto tra i due: “C’eravamo tanto amati… io e lui diamo un valore diverso ai rapporti, alle amicizie, per me era quello più vicino ad un amico che c’è qui, ci siamo confidati ma lui mi ha gridato in faccia per una sciocchezza, ha caricato a pallettoni tutti, insultandomi come avete visto.

Io so che questo è un palcoscenico però ci sono persone come lui che la vivono solo come una vetrina, io la vivo anche come una crescita umana. La delusione rimane a livello umano.”

“A voi a casa Nicolas non lo sapete com’è, parlava male di tutti, e questo voi non lo avete visto, lui è come quella zanzara, Blind me l’ha giurato su Greta lui ogni sera viene qui a parlare male di voi, è una delle persone più false, mi fa disgusto io non voglio averci niente a che fare.

Sei un attore, anche un attore di merda.” ha gridato Tavassi contro Vaporidis.

“Te sei un ragazzino che ha dei complessi…Ti attacchi a queste quattro cose per tentare di farmi del male…”, rispomde l’attore e aggiunge “L’unico male è aver creduto ad uno come te che sei un poveraccio“. Ed ancora: “Tu stai solo sulla stuoia a non fare nulla…Continua a fare i tuoi show…Prendi in giro tutti…Questa è la tua arma…”.

Infine, Edoardo accusa Nicolas di volersi semplicemente mettere in mostra e di non fare le cose per la comunità.

Dopo l’abbraccio tra i due

Poi, verso la fine della puntata Vaporidis decide di stemperare i toni e fare un passo sincero ed affettuoso nei confronti di Edoardo. Al momento di schierarsi dalla parte di una delle tre ragazze nuove arrivate e salvarla dall’eliminazione, Vaporidis ha scelto Mercedesz per dare a Tavassi l’occasione di poterla conoscere meglio.

Così, i due si sono abbracciati, riavvicinandosi e Edoardo non è riuscito a trattenere le lacrime.

