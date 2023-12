Laura Pausini a Eboli: scaletta canzoni, biglietti del concerto e tour

Laura Pausini a Eboli si esibisce in concerto in occasione del suo tour in giro per l'Italia nella tappa salernitana.

Laura Pausini a Eboli si esibisce in concerto in due serate: quella del 26 e del 17 dicembre in occasione del suo tour in giro per l’Italia ma che nel prossimo anno la porterà anche in Europa. I biglietti sono ancora disponibili per la tappa di Salerno.

Laura Pausini a Eboli: scaletta canzoni

Laura Pausini si esibisce in concerto a Eboli al Palsele nelle serate di lunedì 26 e martedì 27 dicembre 2023. L’artista è impegnata nel suo tour in queste settimane. Ecco la scaletta delle canzoni che porta sul palco:

Il primo passo sulla luna

Durare

Un buon inizio

Tutte le volte/Frasi a metà/Io canto/Un’emergenza d’amore

Celeste / Il nostro amore quotidiano / Davanti a noi

Resta in ascolto

Io canto

Anime parallele

Tra te e il mare

Come se non fosse stato mai amore

Primavera in anticipo (It Is My Song)

Scatola

E ritorno da te

Limpido / Surrender / Con la musica alla radio

Però

Non è detto / Lato destro del cuore / Non ho mai smesso / in assenza di te (it’s not goodbye)

Benvenuto

Simili

Le cose che vivi

Io sì (Seen)

Vivimi

Sorella Terra

Zero

Invece no

Incancellabile

Strani amori

La solitudine

Il primo passo sulla luna (reprise)

I biglietti del concerto e tour

I biglietti sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, il tour dell’artista continua nelle prossime settimane e mesi in giro per l’Italia e l’Europa.

29-30 DICEMBRE 2023 – BARI @ PALA FLORIO

6-7 GENNAIO 2024 – PADOVA @ FIERA

9-10 GENNAIO 2024 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

12-13 GENNAIO 2024 – TORINO @ PALA ALPITOUR

15 GENNAIO 2024 – BOLZANO @ SPARKASSE ARENA

17-18-23-24 GENNAIO 2024 – MILANO @ MEDIOLANUM FORUM

27 GENNAIO 2024 – MADRID (SPAIN) @ WIZINK CENTER

29 GENNAIO 2024 – BARCELONA (SPAIN) @ PALAU ST JORDI

3 FEBBRAIO 2024 – LISBOA (PORTUGAL) @ ALTICE ARENA

10 FEBBRAIO 2024 – BRUXELLES (BELGIUM)@ FOREST NATIONAL

12 FEBBRAIO 2024 – PARIS (FRANCE)@ ACCOR ARENA

15 FEBBRAIO 2024 – ZURICH (SWITZERLAND) @ HALLENSTADION

16 FEBBRAIO 2024 – STUTTGART (GERMANY) @ SCHLEYER HALLE

28 FEBBRAIO 2024 – BUENOS AIRES (ARGENTINA) @ MOVISTAR ARENA

2 MARZO 2024 – SAO PAULO (BRAZIL) @ ESPAÇO UNIMED

6 MARZO 2024 – LIMA (PERU) @ ESPLANADA UNALM

8 MARZO 2024 – QUITO (ECUADOR) @COLISEO RUMIÑAHUI

10 MARZO 2024 – BOGOTA (COLOMBIA) @MOVISTAR ARENA

16 MARZO 2024 – MEXICO DF (MEXICO) @ARENA CDMX

18 MARZO 2024 – MONTERREY (MEXICO) @ARENA MONTERREY

21 MARZO 2024 – HOUSTON (TEXAS) @ SMART FINANCIAL CENTRE

23 MARZO 2024 – LOS ANGELES (CALIFORNIA) @ YOUTUBE THEATER

28 MARZO 2024 – ORLANDO (FLORIDA) @ DR. PHILLIPS CENTER

30 MARZO 2024 – MIAMI (FLORIDA) @MIAMI DADE ARENA

04 APRILE 2024 – CHICAGO (ILLINOIS) @ROSEMONT THEATER

06 APRILE 2024 – NEW YORK (NEW YORK) @ THE THEATER AT MADISON SQUARE GARDEN