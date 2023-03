Antonio Milo, chi è l’attore de Il Commissario Ricciardi: film, vita privata, moglie

Chi è Antonio Milo, volto del brigadiere Maione in Il commissario Ricciardi. Attore con una lunga carriera tra tv, teatro e anche cinema alle spalle, è apparso in fiction di successo come L’amica geniale e Il paradiso delle signore. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Antonio Milo, vita privata e carriera dell’attore de Il commissario Ricciardi

Nato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, il 4 maggio 1968, Antonio Milo ha 54 anni ed è un attore molto apprezzato, soprattutto sul piccolo schermo. Fin da bambino appassionato al mondo della recitazione, completa la sua formazione artistica tra il 1987 e il 1990, studiando in accademia e frequentando diversi seminari. Nel corso degli anni si ritaglia un discreto spazio come attore, recitando in tv ma anche in produzioni cinematografiche e teatrali.

Recita in diverse serie di successo, tra cui Distretto di Polizia, La nuova squadra, Io non mi arrendo, Il paradiso delle signore, L’amica geniale e Maltese – Il romanzo del commissario. Per quanto riguarda il cinema, Milo è apparso in diversi film tra cui I cavalieri che fecero l’impresa, Benvenuto presidente! e il suo seguito Bentornato presidente!, Vieni a vivere a Napoli e I fratelli De Filippo.

Di recente Antonio Milo si è fatto notare nella serie Il commissario Ricciardi nel ruolo del brigadiere Raffaele Maione, amico e alleato del protagonista, interpretato da Lino Guanciale. Con l’arrivo della seconda stagione, Milo ha concesso un’intervista a Tag24. L’attore si è detto felice di ritornare a lavorare alla serie: “È come rincontrare un amico. Il piacere di rivederlo e stare insieme con lui prendendoci un caffè conoscendo le sue tribolazioni di padre è stato bello”. Grande appassionato della saga di libri che ha ispirato la fiction, ha espresso soddisfazione per aver aiutato a far conoscere i romanzi di Maurizio De Giovanni: “Abbiamo avvicinato gli spettatori alla lettura, credo che sia un qualcosa di positivo. Si parte da un costrutto letterario, dalla storia dei personaggi”.

Vita privata: moglie, Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Antonio Milo ha sempre preferito tenere lontano la sua famiglia dalle luci dei riflettori. Non è noto quindi se l’attore sia sposato, fidanzato o se abbia dei figli. Nessun indizio neanche sul suo profilo Instagram, dedicato principalmente ai suoi progetti televisivi, cinematografici e teatrali. Milo si è costruito un buon seguito social, formato da oltre 14mila persone.