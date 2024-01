Alan Friedman all’Isola dei Famosi 2024, le indiscrezioni sul cast del reality

Alan Friedman nel cast dell’Isola dei Famosi 2024, le ultime indiscrezioni sul reality show Mediaset. Secondo alcune recenti voci di corridoio, il giornalista e scrittore statunitense sarebbe in trattativa con gli autori del programma.

Alan Friedman sarà un naufrago all’Isola dei Famosi 2024? Le voci sul reality show

Sebbene il Grande Fratello 2023-24 non sembri ancora disposto a lasciar spazio ad un altro reality show, le chiacchiere del web sembrano già focalizzate sul nuovo cast dell’Isola dei Famosi 2024. Mancano ancora diverse settimane al ritorno sul piccolo schermo del reality show di Ilary Blasi, ma pubblico ed addetti ai lavori son già pronti a speculare sui nomi dei prossimi naufraghi. Secondo alcune insistenti indiscrezioni delle ultime ore, gli autori dello show sarebbero in trattativa con un vip del tutto inaspettato, il giornalista ed esperto di economia Alan Friedman. La produzione dell’Isola pare abbia contattato lo scrittore americano che è parso interessato a sbarcare come concorrente sulle coste dell’Honduras. Al momento non vi è alcuna conferma ufficiale circa una sua partecipazione al programma.

Tutti i nomi in ballo, i possibili naufraghi della nuova edizione

Negli ultimi giorni moltissimi altri nomi intriganti han fatto il giro del web, stuzzicando la curiosità degli spettatori. In prima fila c’è lo chef Joe Bastianich, la cui partecipazione è già data per certa. Il cuoco avrebbe già svolto i provini, assicurandosi un posto tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024. Negli ultimi giorni si è parlato molto anche di Rossella Erra, giudice di Ballando con le stelle, che ha confermato la proposta dell’Isola in un’intervista concessa a TVblog: “Sì, è vero c’è stato un contatto con la produzione. Mi hanno detto che sarebbe carino se io partecipassi a L’Isola dei Famosi. Ora però è prematuro parlarne”. Tra i candidati in lizza spiccano inoltre vecchie conoscenze del GF e dei programmi di Maria De Filippi come Ginevra Lamborghini, Oriana Marzoli, Nicola Vivarelli, Giorgio Manetti e Riccardo Guarnieri.