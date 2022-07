Concerto benefico LoveMi di Fedez e J-Ax, raccolti 130 mila euro

L'obiettivo benefico del concerto LoveMi, organizzato dal rapper Fedez in collaborazione con J.Ax, è stato raggiunto: raccolti 130 mila euro

Il concerto di beneficienza LoveMi che si è svolto in piazza Duomo, e che ha visto cantare di nuovo insieme J-Ax e Fedez, ha raccolto 130 mila euro di beneficienza. Ad annunciarlo è stato il rapper su Instagram.

L’obiettivo benefico del concerto LoveMi, organizzato dal rapper Fedez in collaborazione con J.Ax, è stato raggiunto. Grazie al concerto gratuito, infatti, sono stati raccolti ben 130 mila euro destinati a Tog-Together To Go, associazione Onlus diventata centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.

Ad annunciarlo è stato lo stesso cantante 32enne attraverso i suoi canali social.