Chi è Carlos Maria Corona, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric

Carlos Maria Corona è il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona che, per avere genitori così famosi, è spesso nell’occhio del ciclone dei giornali di gossip.

Chi è Carlos Maria Corona

Carlos Maria Corona, nato l’8 agosto del 2002 a Milano, ha 20 anni ed è del segno zodiacale del Leone. Il ragazzo è stato spesso sotto la lente mediatica per diversi motivi, uno dei quali il divorzio dei genitori e qualche problema di salute che non è mai stato ben precisato. Il padre Fabrizio Corona, in merito a questo, ha spesso reclamato il fatto di non essere stato messo al corrente delle difficoltà del figlio mentre era in carcere, e di averle scoperte sono una volta essere stato rilasciato.

Studi

Carlos ha conseguito il diploma presso l’Istituto Gonzaga di Milano, dopo la quale ha scelto di frequentare Lettere e Filosofia all’Università cattolica di Milano. Tra i suoi filosofi preferiti c’è Hegel.

Malattia

Riguardo a Carlos, nel corso della trasmissione Belve in onda il 26 settembre 2023, il padre Fabizio Corona ha parlato anche del figlio rivelando che Carlos è in cura per un grave “malessere genetico”. Nell’intervista rilasciata al programma tv ‘Belve’ a Francesca Fagnani, inoltre, Fabrizio Corona ha detto di stare passando un brutto periodo personale. “Mio figlio Carlos sta male, soffre di una malattia genetica…Non può gestire la sua vita da solo. Ho lottato per anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare, ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere”

Flirt e fidanzata

Carlos Maria Corona, secondo un rumors, è stato sentimentalmente legato (o lo è ancora?) alla schermitrice e modella Antonella Fiordelisi, con la quale è stato visto in più di una occasione. Il ragazzo però ha smentito, rimarcando che tra lui e Antonella c’è solo una bella amicizia.