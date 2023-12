Leonardo La Russa, i filmati del possibile stupro: le accuse di violenza sessuale

Leonardo La Russa è il figlio del presidente de Senato e in questi mesi si trova sotto processo dopo al denuncia di una ragazza per stupro. In queste ore sarebbe uscita la notizia dell’esistenza di alcuni filmati.

Leonardo La Russa, i filmati del possibile stupro

Leonardo Apache La Russa è il terzo figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa. Il ragazzo è accusato di violenza sessuale e sta affrontando il processo dopo al denuncia di una sua compagna di scuola. In queste ore, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, sono emersi anche dei filmati che proverebbero il possibile stupro: “nei fotogrammi la giovane sembrerebbe cosciente e partecipe, ma allo stesso tempo il video da solo non può dimostrare se e quanto il mix di alcol e sostanze che aveva assunto possa aver alterato il suo stato mentale, compromesso la sua capacità di autodeterminarsi e poi ricordare l’accaduto”.

Le accuse di violenza sessuale

Il ragazzo è coinvolto in una denuncia per violenza sessuale da parte di una ragazza, una sua compagna di scuola. Ora si trova Leonardo sotto inchiesta a Milano. “Abbiamo depositato denuncia perché per noi, sulla base delle dichiarazioni della mia assistita e dei riscontri che abbiamo raccolto con massive indagini difensive – aveva dichiarato dopo la denuncia l’avvocato della vittima Stefano Benvenuto – il rapporto non è stato consenziente”. La ragazza avrebbe riferito e denunciato che dopo aver bevuto qualche drink in discoteca, c’è il buoi più totoale. L’unico ricordo è di essersi svegliata nuda nel letto a casa del figlio di La Russa in stato di evidente choc.

LEGGI ANCHE: Legge bavaglio è ok per la Camera: cosa non possono pubblicare i giornali