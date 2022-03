Chi è Carlos Maria Corona, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric

Carlos Maria Corona è il figlio di Fabrizio Corona e di Nina Moric, spesso nell'occhio del ciclone mediatico per la fama dei suoi genitori

Carlos Maria Corona è il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona che, per avere genitori così famosi, è spesso nell’occhio del ciclone dei giornali di gossip.

Chi è Carlos Maria Corona

Carlos Maria Corona, nato l’8 agosto del 2002 a Milano, ha 19 anni ed è del segno zodiacale del Leone. Il ragazzo è stato spesso sotto la lente mediatica per diversi motivi, uno dei quali il divorzio dei genitori e qualche problema di salute che non è mai stato ben precisato.

Il padre Fabrizio Corona, in merito a questo, ha spesso reclamato il fatto di non essere stato messo al corrente delle difficoltà del figlio mentre era in carcere, e di averle scoperte sono una volta essere stato rilasciato.

Studi

Carlos ha conseguito il diploma presso l’Istituto Gonzaga di Milano, dopo la quale ha scelto di frequentare Lettere e Filosofia all’Università cattolica di Milano.

Tra i suoi filosofi preferiti c’è Hegel.

Flirt e fidanzata

Carlos Maria Corona, secondo un rumors, è stato sentimentalmente legato (o lo è ancora?) alla schermitrice e modella Antonella Fiordelisi, con la quale è stato visto in più di una occasione. Il ragazzo però ha smentito, rimarcando che tra lui e Antonella c’è solo una bella amicizia.