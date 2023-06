Patrizia Groppelli, chi è l’imprenditrice che ha sposato Alessandro Sallusti: la donna si commuove in tv

Patrizia Groppelli è l'imprenditrice ed opinionista televisiva che ha sposato in seconde nozze il direttore di Libero.

Patrizia Groppelli è la nuova moglie del giornalista Alessandro Sallusti. Da poco convolati a nozze, i due sono stati ospiti in collegamento nell’ultima puntata della stagione di Pomeriggio Cinque condotto da Barbara D’Urso.

Patrizia Groppelli, chi è l’imprenditrice che ha sposato Alessandro Sallusti

Patrizia Groppelli è la nuova sposa del giornalista Alessandro Sallusti. Nata nel 1973, si è laureata in Marketing per poi diventare opinionista televisiva e imprenditrice. Ha trascorso diverso tempo tra Italia e Stati Uniti. Il suo primo matrimonio è stato con Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, discendente degli Asburgo ma è durato poco.

Nelle ultime ore si è parlato tanto del suo nuovo matrimonio con il direttore di “Libero”. Secondo quanto scrive il sito di gossip Newsly, “la relazione tra Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti è nata in seguito a un presunto flirt tra Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena e Daniela Santanchè che, come detto, all’epoca era compagna dell’attuale del direttore. Quando Patrizia scoprì il presunto tradimento del marito decise di riferire il tutto anche a Sallusti e proprio in quel periodo sembrerebbe si sia approfondita la conoscenza tra i due”.

La donna si commuove in tv

L’imprenditrice e il giornalista sono stati ospiti con un collegamento nel l’ultima puntata della stagione di “Pomeriggio Cinque”. “Oggi sono veramente felice, sono libera e ho accanto un compagno che ora è un marito”, ha dichiarato la neo sposa trattenendo a fatica le lacrime per l’emozione.

“Quindi ora ti chiami Patrizia Groppelli Sallusti“, ha ricordato Barbara d’Urso, che si è più volte congratulata con la sua opinionista, prima di salutare anche Alessandro Sallusti. “È stata una sanatoria più che un matrimonio”, ha infine ironizzato il giornalista.

