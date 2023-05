Veronica Satti, chi è la figlia di Bobby Solo ex GF: vita privata, carriera, fidanzata

Chi è Veronica Satti, figlia di Bobby Solo ed ex concorrente del Grande Fratello. Nota influencer con un ampio seguito su Instagram, ha un rapporto complicato con il padre: “Non vuole parlarmi se non tramite avvocati”.

Chi è Veronica Satti, figlia di Bobby Solo ed ex concorrente del GF: vita privata e carriera

Nata a Genova il 16 marzo 1990, Veronica Satti ha 33 anni ed è una dei cinque figli di Bobby Solo, nata dalla relazione tra il cantante e una corista, Mimma Foti. Veronica si è fatta conoscere dal grande pubblico nel 2018, grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 15. Durante la sua esperienza al GF arriva ad un passo dalla finale del reality: la sua eliminazione arriva nell’ultima settimana, dopo 49 giorni di permanenza nella casa. Negli anni successivi ha coltivato la sua notorietà sul web, diventando una influencer molto seguita. Ad oggi il suo profilo Instagram conta oltre 100mila follower.

Il rapporto con Bobby Solo: “Non vuole parlarmi, solo tramite avvocati”

Veronica Satti ha un rapporto particolarmente complesso con suo padre, Bobby Solo. Dopo la fine della relazione con sua madre, il cantante si è gradualmente allontanato da lei. “Lui le aveva iniziato a parlar male di me.” -ha spiegato Mimma Foti in un’intervista a Domenica Live– “Lei l’ha rimproverato e gli ha detto ‘perché parli sempre male di mamma, quando mamma non parla male di te?’ L’ha preso come un affronto personale”. Ad oggi, nonostante le voci di ricongiungimento, il rapporto tra i due è ancora molto turbolento, come ha spiegato la stessa Veronica: “All’inizio ho creduto che l’avesse fatto perché quel giorno facevo i capricci. Poi non ho saputo darmi altre spiegazioni. Gli ho chiesto il perché ma lui non vuole parlarmi se non tramite avvocati“.

I problemi di salute di Veronica Satti, la depressione e il disturbo borderline

Veronica Satti convive da tempo con una condizione molto difficile, il disturbo borderline della personalità. Lo scorso marzo l’influencer ha annunciato su Instagram il suo nuovo ricovero: “Sono una borderline nuovamente ricoverata. Non mi sono fatta male ma alcune circostanze mi hanno riportata qua. Non lo vivo come un fallimento, le “ricadute” possono esistere. Ho nuovamente a mio malgrado riscontrato questo tipo di amaro comportamento. Ti lascia nuovamente illuso, ti fa sentire sbagliato per quella malattia che nessuno vede e tu non vorresti avere, ma non siamo sbagliati noi ma chi tocca con superficialità vestendosi di promesse“. Un periodo orribile per Satti che ha dichiarato di soffrire anche di depressione: “La depressione maggiore mi stava divorando, avevo una voragine di oscurità che risucchiava anche la notizia più bella, la cosa più felice”. La sua esperienza con quelle che di fatto sono malattie “invisibili” l’ha portata a scrivere un romanzo al riguardo, Come una bussola senza Nord.

Vita privata, il rapporto con la fidanzata

Veronica Satti è dichiaratamente bisessuale ed in passato ha spesso pubblicato foto su Instagram insieme alla sua ormai ex fidanzata, Valentina. Lontana dal mondo dello spettacolo, è rimasta al fianco di Veronica durante i suoi momenti più difficili causati dalla sua condizione. Dopo l’annuncio del suo ricovero, l’influencer ha scritto una lettera a Valentina, in cui si scusa per il suo comportamento e la ringrazia per averla supportata: “Non ci parliamo ed è giusto così forse. Ma le faccio un plauso per essere rimasta, per aver compreso con così tanta naturalezza la mia malattia, il disturbo borderline, le mie crisi. Da poco diagnosticata, quando neanche io ci capivo nulla lei esisteva nella mia vita. La allontanavo ma non se ne andava, e pensare che prima era il contrario. Che bel casino che siamo state. Con affetto ricordo quando stavo male e lei correva prendeva le mie medicine all’occorrenza e me le dava. Aveva imparato cosa fare per tenermi al sicuro“.