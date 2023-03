Tracy Quade, chi è la moglie di Bobby Solo: età, figli, origini, vita privata

Chi è Tracy Quade, seconda moglie di Bobby Solo. Compagna del cantante dal 1995, è di venticinque anni più giovane di lui. Scopriamo qualche informazione in più sulla carriera della donna e sul suo rapporto con l’Elvis Italiano.

Chi è Tracy Quade, moglie di Bobby Solo: come si sono conosciuti?

Tracy Quade è un nome molto noto tra i fan più sfegatati di Bobby Solo, l’Elvis Italiano autore di brani cult come Una lacrima sul viso e Zingara. Si tratta infatti della seconda moglie del cantante, al suo fianco da ormai quasi trent’anni. È una donna di origini coreane ben venticinque anni più giovane del marito, una differenza di età che non è mai stata un ostacolo per la coppia. Bobby Solo conosce Tracy nel 1995, quattro anni dopo il divorzio dalla sua prima compagna, la ballerina francese e madre dei suoi primi tre figli Sophie Teckel. I due si sposano dieci anni dopo, nel 2005.

All’epoca del loro primo incontro Tracy Quade era una hostess, per il cantante fu un vero e proprio colpo di fulmine, come spiega lui stesso a Domenica In: “Avevo 50 anni, eravamo nel ’95. Non parlo del mio passato, ma non era un bel periodo. Ero un po’ depresso e triste. Quando ero giovane cercavo donne più grandi, mi piacevano le donne più grandi. Poi ho visto lei, che faceva l’assistente di volo. Mi sono innamorato romanticamente per la prima volta“.

A presentarli, su richiesta del cantante, fu un collega di Tracy: “Alla fine l’assistente capo era italiano e ci ha presentati all’uscita dell’aereo. Lei mi chiese l’autografo. Conosceva solo Zucchero ma non mi aveva notato”. Anche Tracy rimase colpita: “Lui era molto gentile e trasparente. Mi diceva che andava ad una festa a New York e mi ha dato il suo numero ma non mi ha mai più chiamata”. Tutto frutto di un piccolo errore nello scambio di numeri di telefono: “Rispondeva un ospedale di New York. Il mio bassista, che era quello di Mina, vide il numero e capì che una cifra era diversa. Le lasciai un messaggio in segretaria. Ho cominciato a corteggiarla… Non ci ho mai provato, ma non so cosa ha trovato in me”.

Vita privata, la nascita inaspettata del figlio Ryan

Per molti anni la coppia ha provato ad avere figli, senza però avere successo. Provarono persino con l’inseminazione artificiale con scarsi risultati. Quando ormai non ci speravano più, arriva finalmente una buona notizia inaspettata. Nel 2013 Tracy Quade resta finalmente incinta: all’epoca Bobby Solo aveva 68 anni. Nove mesi dopo, nasce Ryan, un piccolo miracolo per la coppia.