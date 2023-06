Alena Seredova si sposa: chi è il futuro marito Alessandro Nasi? Data e location del matrimonio

Alena Seredova si sposa con Alessandro Nasi: annunciate le nozze tra i due per giugno 2023 con location esclusiva al Sud. La Seredova ha già fatto sapere che sarà una cerimonia con massimo 100 invitati.

Alena Seredova si sposa: data e location

Dopo otto anni d’amore con Alessandro Nasi Alena Seredova si sposa di nuovo. L’ex moglie di Gigi Buffon, durante la sua vacanza a Mykonos dello scorso anno con l’attuale compagno Alessandro Nasi, ha annunciato la proposta di matrimonio fattagli dal compagno Alessandro, con cui ha una figlia, Vivienne Charlotte, nata nel 2020. Alena e Alessandro stanno insieme da otto anni, e hanno deciso di coronare il loro amore con il matrimonio. Per Alena si tratta del secondo sì, dopo quello con Gigi Buffon, con cui è stata legata nove anni, di cui tre di matrimonio (dal 2011 al 2014). Con l’ex portiere della nazionale, inoltre, la modella ceca di 44 anni ha anche due figli: Louis Thomas, 14 anni, e David Lee, 12.

In un’intervista rilasciata a Oggi, Alena ha spiegato che ci sarà la “Firma in Comune ma cerimonia all’aperto in una tenuta”. La cerimonia avverrà a Noto, in Sicilia dove la wedding planner Alessandra Grillo, amica della sposa, si è taggata citando la stessa Alena rivelando la location e anticipando la location. La data fissata è quella del 17 giugno 2023.

Chi è il futuro marito Alessandro Nasi

Alessandro Nasi arriva dal mondo della finanza ed è il cugino di John Elkann. Nasi è vice di Exor ed è nato a Torino il 18 aprile 1974. Cresciuto a New York, in Italia torna per laurearsi in amministrazione aziendale, comincia a lavorare come analista finanziario per alcune banche estere. Nel 2005 diventa Dirigente del Corporate Business Development in Fiat. Attualmente, Alessandro Nasi è anche vicepresidente della società finanziaria Exor, la holding finanziaria controllata dagli eredi delle famiglie Agnelli e Nasi. Da metà 2020 Alessandro Nasi è anche presidente di Comau, società specializzata in alta automazione che fa parte del gruppo Stellantis.