Mimma Foti, chi è l’ex compagna di Bobby Solo e mamma di Veronica Satti

Chi è Mimma Foti, ex compagna di Bobby Solo e mamma di Veronica Satti. Scopriamo qualche informazione in più sull’ex corista e sulla sua relazione con il noto cantante: “L’ho lasciato io, era troppo geloso”.

Chi è Mimma Foti, ex compagna di Bobby Solo

Mimma Foti è un nome senz’altro noto ai fan di Bobby Solo. Famosa corista, è stata una delle compagne del cantante, madre della sua quarta figlia, l’influencer ex gieffina Veronica Satti, nata nel 1990. Si incontrarono per la prima volta ad Ostia, quando Solo era ancora sposato con Sophie Teckel. Nonostante una differenza d’età di ben 31 anni, tra i due sboccia l’amore. La loro relazione, tuttavia, non è destinata a durare. Mimma Foti decide infatti di prendere le distanze dal compagno dopo qualche anno, spaventata dalla sua eccessiva gelosia, che le impediva di avere una vita propria. Bobby Solo non prese bene la brusca fine del loro legame e si allontanò gradualmente anche dalla figlia Veronica. Lo ha spiegato Mimma Foti stessa in tv, ospite di Domenica Live: “Veronica è stata una figlia voluta. Dopo cinque anni tra me e suo padre è finita, anche perché lui era geloso e possessivo e c’era una grande differenza d’età, lui aveva 43 anni e io 19. Lui però la voleva fortemente questa bimba. Io non so perché a 13 anni l’abbia abbandonata”.

Il rapporto tra il cantante e la figlia Veronica

Il rapporto tra Veronica e Bobby Solo è tuttora molto complicato. Mimma Foti ne ha parlato durante le sue ospitate televisive: “Lui le aveva iniziato a parlar male di me, lei l’ha rimproverato e gli ha detto ‘perché parli sempre male di mamma, quando mamma non parla male di te?’ L’ha preso come un affronto personale, di notte l’ha lasciata sotto al portone, mi ha fatto un sacco di dispetti, io non ho mai ricevuto nulla da lui in qualità di ex compagna. Ho lasciato perfino la casa dove abitavamo per fargliela affittare. Era incostante nel mantenimento della figlia, quando si è iscritta all’università ha deciso di non darle più soldi e di diffidarla dal rilasciare interviste”.

Da parte sua Bobby Solo ha risposto così alle accuse dell’ex compagna: “Ho mantenuto questa ragazza, senza farle mancare nulla, fino all’età di 20 anni, ma sono 15 anni che non le parlo se non attraverso le denunce e gli avvocati. Parlare di ricongiungimento ora mi sembra ridicolo. E poi i ricongiungimenti si fanno di persona, non in tv”.